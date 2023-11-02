Самыми востребованными профессиями среди челябинцев стали арматурщик и врач

02 ноября 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Три четверти вакансий в Челябинской области принадлежат рабочим специальностям Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Челябинской области самыми востребованными профессиями на 1 ноября стали арматурщик и врач. При этом 72% вакансий приглашают трудоустроиться на рабочие специальности, сообщили в пресс-службе регионального Главного управления по труду и занятости населения. «Первого ноября 2023 года в базе Центов занятости населения региона было 48 206 вакансий, 72% из них — по рабочим специальностям. Наиболее востребованными стали арматурщик, монтажник, подсобный рабочий, врач и медсестра», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что на челябинском рынке труда доля вакансий по рабочим специальностям была и остается выше, чем вакансий для служащих. Ранее стало известно, что в Челябинской области резко выросло число вакансий на рынке труда. По данным сервиса HeadHunter, в регионе на две трети увеличилась востребованность водителей за десять месяцев 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года. В Челябинской области требуются арматурщики Главное управление по труду и занятости Челябинской области В регионе также нужны врачи и медсестры Главное управление по труду и занятости Челябинской области

В Челябинской области самыми востребованными профессиями на 1 ноября стали арматурщик и врач. При этом 72% вакансий приглашают трудоустроиться на рабочие специальности, сообщили в пресс-службе регионального Главного управления по труду и занятости населения. «Первого ноября 2023 года в базе Центов занятости населения региона было 48 206 вакансий, 72% из них — по рабочим специальностям. Наиболее востребованными стали арматурщик, монтажник, подсобный рабочий, врач и медсестра», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что на челябинском рынке труда доля вакансий по рабочим специальностям была и остается выше, чем вакансий для служащих. Ранее стало известно, что в Челябинской области резко выросло число вакансий на рынке труда. По данным сервиса HeadHunter, в регионе на две трети увеличилась востребованность водителей за десять месяцев 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года.