Самыми востребованными профессиями среди челябинцев стали арматурщик и врач

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Строительство второй очереди завода СИБУР. Тобольск, рабочие, арматурщики, стройка, запсибнефтехим
Три четверти вакансий в Челябинской области принадлежат рабочим специальностям Фото:

В Челябинской области самыми востребованными профессиями на 1 ноября стали арматурщик и врач. При этом 72% вакансий приглашают трудоустроиться на рабочие специальности, сообщили в пресс-службе регионального Главного управления по труду и занятости населения.

«Первого ноября 2023 года в базе Центов занятости населения региона было 48 206 вакансий, 72% из них — по рабочим специальностям. Наиболее востребованными стали арматурщик, монтажник, подсобный рабочий, врач и медсестра», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что на челябинском рынке труда доля вакансий по рабочим специальностям была и остается выше, чем вакансий для служащих. Ранее стало известно, что в Челябинской области резко выросло число вакансий на рынке труда. По данным сервиса HeadHunter, в регионе на две трети увеличилась востребованность водителей за десять месяцев 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года.

В Челябинской области требуются арматурщики
В Челябинской области требуются арматурщики
В регионе также нужны врачи и медсестры
В регионе также нужны врачи и медсестры

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В Челябинской области самыми востребованными профессиями на 1 ноября стали арматурщик и врач. При этом 72% вакансий приглашают трудоустроиться на рабочие специальности, сообщили в пресс-службе регионального Главного управления по труду и занятости населения. «Первого ноября 2023 года в базе Центов занятости населения региона было 48 206 вакансий, 72% из них — по рабочим специальностям. Наиболее востребованными стали арматурщик, монтажник, подсобный рабочий, врач и медсестра», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что на челябинском рынке труда доля вакансий по рабочим специальностям была и остается выше, чем вакансий для служащих. Ранее стало известно, что в Челябинской области резко выросло число вакансий на рынке труда. По данным сервиса HeadHunter, в регионе на две трети увеличилась востребованность водителей за десять месяцев 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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