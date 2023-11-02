Бастрыкин ждет доклада о челябинских сиротах, живущих в треснувшем доме без воды

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о сиротах, получивших в Челябинске квартиры в непригодном для жизни доме. Об этом сообщила 3 ноября пресс-служба ведомства.
«В построенном в Челябинске многоквартирном дом, жилье в котором предоставлено сиротам, на стенах образовались трещины и не работает лифт. В квартире одно из жильцов осыпается потолок. После введения дома в эксплуатацию в течение полугода отсутствовала горячая вода, а когда водоснабжение было восстановлено, она оказалась ржавой. Управляющая компания мер к устранению нарушений не принимает», — пояснили URA.RU в пресс-центре СК РФ.
Сотрудники челябинского управления СК проводят процессуальную проверку этой информации. Председатель СК РФ поставил ее ход на контроль в центральном аппарате. Также он поручил и. о. начальника регионального СУ СК Алексею Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
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