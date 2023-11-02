02 ноября 2023

Бастрыкин ждет доклада о челябинских сиротах, живущих в треснувшем доме без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд городских территорий Борисом Дубровским. Челябинск, многоэтажка, недвижимость, дом с трещинами
Следователи проверят, почему УК ничего не делает в доме с трещинами (фото из архива) Фото:

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о сиротах, получивших в Челябинске квартиры в непригодном для жизни доме. Об этом сообщила 3 ноября пресс-служба ведомства.

«В построенном в Челябинске многоквартирном дом, жилье в котором предоставлено сиротам, на стенах образовались трещины и не работает лифт. В квартире одно из жильцов осыпается потолок. После введения дома в эксплуатацию в течение полугода отсутствовала горячая вода, а когда водоснабжение было восстановлено, она оказалась ржавой. Управляющая компания мер к устранению нарушений не принимает», — пояснили URA.RU в пресс-центре СК РФ.

Сотрудники челябинского управления СК проводят процессуальную проверку этой информации. Председатель СК РФ поставил ее ход на контроль в центральном аппарате. Также он поручил и. о. начальника регионального СУ СК Алексею Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

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Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о сиротах, получивших в Челябинске квартиры в непригодном для жизни доме. Об этом сообщила 3 ноября пресс-служба ведомства. «В построенном в Челябинске многоквартирном дом, жилье в котором предоставлено сиротам, на стенах образовались трещины и не работает лифт. В квартире одно из жильцов осыпается потолок. После введения дома в эксплуатацию в течение полугода отсутствовала горячая вода, а когда водоснабжение было восстановлено, она оказалась ржавой. Управляющая компания мер к устранению нарушений не принимает», — пояснили URA.RU в пресс-центре СК РФ. Сотрудники челябинского управления СК проводят процессуальную проверку этой информации. Председатель СК РФ поставил ее ход на контроль в центральном аппарате. Также он поручил и. о. начальника регионального СУ СК Алексею Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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