Глава СКР Бастрыкин ждет доклад о челябинском доме без окон и с плесенью

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о доме в Копейске (Челябинская область), в котором нет окон в подъезде, регулярно отсутствует горячая вода, а на стенах плесень. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
«Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в городе Копейске Челябинской области. К Председателю СК России в его приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница дома», — уточнили в пресс-службе СКР.
Женщина живет вместе с маленькой дочкой, страдающей бронхиальной астмой. Со слов обратившейся, в пятиэтажном здании 1979 года постройки в подъезде нет стекол на окнах, регулярно отсутствует горячая вода, из-за изношенности коммуникаций есть угроза, что отопление вовсе отключат, от сырости в жилых помещениях образуется плесень, что плохо сказывается на здоровье ребенка. Обращения в обслуживающую организацию результатов не приносят.
В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области начата процессуальная проверка по факту обращения женщины. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального ведомства Алексею Колбасину предоставить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.
Ранее Бастрыкин поручил представить ему доклад о сиротах, получивших в Челябинске квартиры в непригодном для жизни доме. На стенах образовались трещины и не работает лифт. В квартире одного из жильцов осыпается потолок.
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