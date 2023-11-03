Глава СКР Бастрыкин ждет доклад о челябинском доме без окон и с плесенью

04 ноября 2023 в 20:51 Размер текста - 17 +

В доме, где живет женщина, в подъезде нет стекла Фото: Георгий Бергал © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о доме в Копейске (Челябинская область), в котором нет окон в подъезде, регулярно отсутствует горячая вода, а на стенах плесень. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в городе Копейске Челябинской области. К Председателю СК России в его приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница дома», — уточнили в пресс-службе СКР. Женщина живет вместе с маленькой дочкой, страдающей бронхиальной астмой. Со слов обратившейся, в пятиэтажном здании 1979 года постройки в подъезде нет стекол на окнах, регулярно отсутствует горячая вода, из-за изношенности коммуникаций есть угроза, что отопление вовсе отключат, от сырости в жилых помещениях образуется плесень, что плохо сказывается на здоровье ребенка. Обращения в обслуживающую организацию результатов не приносят. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области начата процессуальная проверка по факту обращения женщины. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального ведомства Алексею Колбасину предоставить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении. Ранее Бастрыкин поручил представить ему доклад о сиротах, получивших в Челябинске квартиры в непригодном для жизни доме. На стенах образовались трещины и не работает лифт. В квартире одного из жильцов осыпается потолок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о доме в Копейске (Челябинская область), в котором нет окон в подъезде, регулярно отсутствует горячая вода, а на стенах плесень. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в городе Копейске Челябинской области. К Председателю СК России в его приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница дома», — уточнили в пресс-службе СКР. Женщина живет вместе с маленькой дочкой, страдающей бронхиальной астмой. Со слов обратившейся, в пятиэтажном здании 1979 года постройки в подъезде нет стекол на окнах, регулярно отсутствует горячая вода, из-за изношенности коммуникаций есть угроза, что отопление вовсе отключат, от сырости в жилых помещениях образуется плесень, что плохо сказывается на здоровье ребенка. Обращения в обслуживающую организацию результатов не приносят. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области начата процессуальная проверка по факту обращения женщины. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального ведомства Алексею Колбасину предоставить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении. Ранее Бастрыкин поручил представить ему доклад о сиротах, получивших в Челябинске квартиры в непригодном для жизни доме. На стенах образовались трещины и не работает лифт. В квартире одного из жильцов осыпается потолок.