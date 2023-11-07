Прощание с Любовью Елисеевой состоится 8 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

В Красноуфимске (Свердловская область) на 66-м году жизни скончалась подполковник милиции Любовь Елисеева. Об этом сообщили в пресс-группе МО МВД России «Красноуфимский».

«Любовь Елисеева скончалась 6 ноября. Руководство, личный состав и ветераны ведомства скорбят о рано умершем товарище и выражают искренние соболезнования родным и близким», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте».

Елисеева родилась 1 июля 1958 года в Артинском районе. В 1979 году ее направили на работу в ОВД Красноуфимска в должности инспектора отдела по борьбе с хищением социалистической собственности. Затем с 1987-го по 2004-й она руководила отделением по борьбе с экономическими преступлениями. На пенсию Елисеева ушла в звании подполковника милиции.

В 2017-м ее избрали главным специалистом по работе с ветеранской организацией красноуфимской полиции. Елисееву награждали знаком «Отличник милиции», медалями «За безупречную службу», «За отличие в службе I степени» и «200 лет МВД России». Прощание с ней состоится 8 ноября в 11 часов.