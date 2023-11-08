На Украине раскрыли, что больше всего пугает бойцов ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше всего опасаются российских беспилотников «Ланцет», так как не могут скрыться от них. Об этом заявил зенитчик Александр с позывным «Голливуд».
«Даже если мы прячем нашу технику среди растительности, он («Ланцет. — прим. URA.RU) замечает ее силуэт издалека и пикирует на нее, как сокол», — передает слова бойца с позывным «Голливуд» издание Kyiv Independent. По его мнению, российский дрон находит военных даже под военной техникой и среди растительности.
Ранее американские корреспонденты рассказывали, что дроны-камикадзе «Ланцет» выводят из строя технику, влетая в цель на скорости более 100 миль в час. По словам журналистов, именно поэтому российские «Ланцеты» стали одним из главных бедствий контрнаступления украинских войск.
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