08 ноября 2023

На Украине раскрыли, что больше всего пугает бойцов ВСУ

KI: солдаты ВСУ заявили о страхе перед российскими «Ланцетами»
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Российский дрон находит бойцов даже под военной техникой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше всего опасаются российских беспилотников «Ланцет», так как не могут скрыться от них. Об этом заявил зенитчик Александр с позывным «Голливуд».

«Даже если мы прячем нашу технику среди растительности, он («Ланцет. — прим. URA.RU) замечает ее силуэт издалека и пикирует на нее, как сокол», — передает слова бойца с позывным «Голливуд» издание Kyiv Independent. По его мнению, российский дрон находит военных даже под военной техникой и среди растительности.

Ранее американские корреспонденты рассказывали, что дроны-камикадзе «Ланцет» выводят из строя технику, влетая в цель на скорости более 100 миль в час. По словам журналистов, именно поэтому российские «Ланцеты» стали одним из главных бедствий контрнаступления украинских войск.

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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше всего опасаются российских беспилотников «Ланцет», так как не могут скрыться от них. Об этом заявил зенитчик Александр с позывным «Голливуд». «Даже если мы прячем нашу технику среди растительности, он («Ланцет. — прим. URA.RU) замечает ее силуэт издалека и пикирует на нее, как сокол», — передает слова бойца с позывным «Голливуд» издание Kyiv Independent. По его мнению, российский дрон находит военных даже под военной техникой и среди растительности. Ранее американские корреспонденты рассказывали, что дроны-камикадзе «Ланцет» выводят из строя технику, влетая в цель на скорости более 100 миль в час. По словам журналистов, именно поэтому российские «Ланцеты» стали одним из главных бедствий контрнаступления украинских войск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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