В Челябинске арестовали лидера ОПГ, обманывавшей пенсионеров

Суд избрал меру пресечения участникам мошеннической ОПГ, которая обманывала стариков Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска 10 ноября избрал меру пресечения владельцу медцентров «Южный Урал» и «Моя клиника» Сердару Оразову, обвиняемому в мошенничестве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, его отправили под домашний арест. Вместе с ним были арестованы другие участники организованной Оразовым преступной группировки: Ирина Онкина, Сергей Захарцев и Владимир Вершинин. Первых двух отправили в СИЗО.

«Суд постановил избрать в отношении Оразова меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок два месяца. Такая же мера пресечения и срок у Вершинина», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Всех четверых следствие просило направить в СИЗО. По мнению следователя, они могут скрыться или повлиять на ход расследования. Несмотря на приведенные аргументы, суд постановил отправить в СИЗО лишь часть обвиняемых — а именно Онкину и Захарцева. Они проведут под стражей минимум два месяца.

Согласно данным сервиса СБИС, трое из задержанных являются предпринимателями. Так, например, Захарцев и Вершинин руководят фирмами, оказывающими вспомогательные услуги для бизнеса. При этом обе фирмы зарегистрированы по одному адресу и не приносят прибыль.

Все четверо были задержаны еще 8 ноября. Им предъявили обвинения по факту мошенничества. По версии следствия, они обманывали клиентов, навязывая им дорогостоящие услуги за лечение. В том числе кредиты. По итогу пенсионеры и их родственники влезали в долги, с которыми не могли рассчитаться.