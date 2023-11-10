Происшествия 112: в Люберцах мужчина пришел в мусульманскую молельню с гранатой 10 ноября 2023 в 18:36 Размер текста - 17 + Граната оказалась декоративной, пишет 112 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Люберцах задержали мужчину, который пришел в мусульманскую молельню и пытался подорвать ее декоративной гранатой. Инцидент произошел во время намаза. «В Люберцах мужчина пришел в мусульманскую молельню с декоративной гранатой», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что злоумышленником оказался 45-летний местный житель Алексей Бинявский. Он пошел в барбер-шоп, выпил и взял там декоративную гранату. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он попал в молельню, достал муляж и удивил неподготовленных прихожан, а также местную полицию. В Люберцах задержали мужчину, который пришел в мусульманскую молельню и пытался подорвать ее декоративной гранатой. Инцидент произошел во время намаза. «В Люберцах мужчина пришел в мусульманскую молельню с декоративной гранатой», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что злоумышленником оказался 45-летний местный житель Алексей Бинявский. Он пошел в барбер-шоп, выпил и взял там декоративную гранату. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он попал в молельню, достал муляж и удивил неподготовленных прихожан, а также местную полицию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям