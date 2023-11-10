112: в Люберцах мужчина пришел в мусульманскую молельню с гранатой

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Выставка, посвященная 300-летию Российской полиции в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, граната, оружие, рация, радиостанция, лимонка, ф1
Граната оказалась декоративной, пишет 112 Фото:

В Люберцах задержали мужчину, который пришел в мусульманскую молельню и пытался подорвать ее декоративной гранатой. Инцидент произошел во время намаза.

«В Люберцах мужчина пришел в мусульманскую молельню с декоративной гранатой», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что злоумышленником оказался 45-летний местный житель Алексей Бинявский. Он пошел в барбер-шоп, выпил и взял там декоративную гранату. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он попал в молельню, достал муляж и удивил неподготовленных прихожан, а также местную полицию.

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В Люберцах задержали мужчину, который пришел в мусульманскую молельню и пытался подорвать ее декоративной гранатой. Инцидент произошел во время намаза. «В Люберцах мужчина пришел в мусульманскую молельню с декоративной гранатой», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что злоумышленником оказался 45-летний местный житель Алексей Бинявский. Он пошел в барбер-шоп, выпил и взял там декоративную гранату. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он попал в молельню, достал муляж и удивил неподготовленных прихожан, а также местную полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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