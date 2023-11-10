112: в Люберцах мужчина пришел в мусульманскую молельню с гранатой

Граната оказалась декоративной, пишет 112
В Люберцах задержали мужчину, который пришел в мусульманскую молельню и пытался подорвать ее декоративной гранатой. Инцидент произошел во время намаза.
«В Люберцах мужчина пришел в мусульманскую молельню с декоративной гранатой», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что злоумышленником оказался 45-летний местный житель Алексей Бинявский. Он пошел в барбер-шоп, выпил и взял там декоративную гранату. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он попал в молельню, достал муляж и удивил неподготовленных прихожан, а также местную полицию.
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