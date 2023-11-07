Вернувшийся со спецоперации свердловчанин бросил гранату в такси

Мужчина недавно вернулся со спецоперации на Украине (архивное фото) Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге 43-летний мужчина, который недавно вернулся со спецоперации на Украине, бросил муляж гранаты в такси. После этого дебошира задержали, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

«Вернувшийся с СВО 43-летний мужчина кинул муляж гранаты в такси. Это произошло в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Дебошира забрали сотрудники полиции», — поделился собеседник агентства. Муляж гранаты мужчина забрал с собой с фронта в качестве сувенира — он собирался обучать дочку бросать гранату. «Военный напился, поругался с женой, выскочил с муляжом на улицу и бросил его в машину», — добавил инсайдер.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU информацию об инциденте. «Дебошир в недавнем прошлом привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Предмет, которым он угрожал, опасности не представлял. Не подтвердилась поступившая информация и о том, что у мужчины имелся автомат, который он также якобы планировал применить», — отметил Горелых.

По данным полковника, мужчина сам вызвал такси к дому. «Он намеревался отправиться в кафе для продолжения фуршета. В его жилище был проведен обыск, ничего криминального там сыщики не обнаружили. Виной всему является чрезмерное злоупотребление алкоголем, отчего видимо и помутился разум, как это часто и бывает. Против задержанного заведено административное делопроизводство, мужчина содержится под стражей», — отметил Горелых.