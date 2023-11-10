10 ноября 2023

ФСБ обезвредила челябинскую ОПГ, причастную к хищению средств нацпроекта

© Служба новостей «URA.RU»
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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Виктору Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
Задержанных подозревают в хищении более 50 млн рублей Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, причастную к обналичиванию денежных средств, похищенных при реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, услугами «обнальщиков» пользовались директора подрядных организаций, похищавшие средства, выделенные им в рамках нацпроекта.

«Для вывода похищенных денежных средств, выделенных Минцифры РФ, в наличную форму, руководители подрядных организаций обратились к услугам ОПГ „обнальщиков“. Речь идет о хищении более 50 млн рублей. Трое организаторов преступной группировки были задержаны сотрудниками УФСБ по Челябинской области. По решению суда все трое заключены под стражу», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части второй статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») и по части второй статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей»). Согласно статье, нарушителям грозит до семи лет лишения свободы. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, причастную к обналичиванию денежных средств, похищенных при реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, услугами «обнальщиков» пользовались директора подрядных организаций, похищавшие средства, выделенные им в рамках нацпроекта. «Для вывода похищенных денежных средств, выделенных Минцифры РФ, в наличную форму, руководители подрядных организаций обратились к услугам ОПГ „обнальщиков“. Речь идет о хищении более 50 млн рублей. Трое организаторов преступной группировки были задержаны сотрудниками УФСБ по Челябинской области. По решению суда все трое заключены под стражу», — рассказал источник. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части второй статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») и по части второй статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей»). Согласно статье, нарушителям грозит до семи лет лишения свободы. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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