ФСБ обезвредила челябинскую ОПГ, причастную к хищению средств нацпроекта

Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, причастную к обналичиванию денежных средств, похищенных при реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, услугами «обнальщиков» пользовались директора подрядных организаций, похищавшие средства, выделенные им в рамках нацпроекта.
«Для вывода похищенных денежных средств, выделенных Минцифры РФ, в наличную форму, руководители подрядных организаций обратились к услугам ОПГ „обнальщиков“. Речь идет о хищении более 50 млн рублей. Трое организаторов преступной группировки были задержаны сотрудниками УФСБ по Челябинской области. По решению суда все трое заключены под стражу», — рассказал источник.
Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части второй статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») и по части второй статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей»). Согласно статье, нарушителям грозит до семи лет лишения свободы. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались.
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