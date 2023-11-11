11 ноября 2023
10 ноября 2023

В Перми у оперного театра устанавливают новогодний арт-объект

© Служба новостей «URA.RU»
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Предновогодние виды города. Пермь, елка, маска, театр оперы и балета, театр, новый год, новогоднее оформление, иллюминация
Возле оперного театра в Перми начали монтировать новогоднюю декорацию Фото:

У театра оперы и балета в Перми 12 ноября начался монтаж новогоднего арт-объекта «Царский стиль». Об этом сообщили в СМИ.

«В центре Перми началась установка одного из самых крупных новогодних арт-объектов предстоящего праздничного сезона — декорации „Царский стиль“. Она разместится на площади перед зданием оперного театра», — передает издание ИА «Текст».

Ранее власти Перми объявили тендер для поиска подрядчика, который займется строительством новогоднего ледового городка в Мотовилихинском районе. На эти цели было направлено 700 тысяч рублей.

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У театра оперы и балета в Перми 12 ноября начался монтаж новогоднего арт-объекта «Царский стиль». Об этом сообщили в СМИ. «В центре Перми началась установка одного из самых крупных новогодних арт-объектов предстоящего праздничного сезона — декорации „Царский стиль“. Она разместится на площади перед зданием оперного театра», — передает издание ИА «Текст». Ранее власти Перми объявили тендер для поиска подрядчика, который займется строительством новогоднего ледового городка в Мотовилихинском районе. На эти цели было направлено 700 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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