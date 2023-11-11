В Перми у оперного театра устанавливают новогодний арт-объект

Возле оперного театра в Перми начали монтировать новогоднюю декорацию
У театра оперы и балета в Перми 12 ноября начался монтаж новогоднего арт-объекта «Царский стиль». Об этом сообщили в СМИ.
«В центре Перми началась установка одного из самых крупных новогодних арт-объектов предстоящего праздничного сезона — декорации „Царский стиль“. Она разместится на площади перед зданием оперного театра», — передает издание ИА «Текст».
Ранее власти Перми объявили тендер для поиска подрядчика, который займется строительством новогоднего ледового городка в Мотовилихинском районе. На эти цели было направлено 700 тысяч рублей.
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