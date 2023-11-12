12 ноября 2023

Мэр пермского города лично отругает несовершеннолетних вандалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Кунгур, кунгур, вид города с высоты
Несовершеннолетние вандалы проживают в Чусовом Фото:

Мэр города Чусовой (Пермский край) Сергей Белов планирует лично поговорить с родителями и подростками, которые бросали камни в пассажирский автобус. Ребята оказались учащимися одной из местных школ.

«В вечернее время 27 октября группа подростков бросала камнями в пассажирский автобус, выполнявший рейс по городскому маршруту. В результате было разбито окно автобуса. Лично планирую принять участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и пообщаться с ребятами и их родителями», — сообщил Белов в своем telegram-канале.

Также он добавил, что личности всех участников инцидента были установлены. Сотрудники МО МВД России «Чусовской» проводят проверку.

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Мэр города Чусовой (Пермский край) Сергей Белов планирует лично поговорить с родителями и подростками, которые бросали камни в пассажирский автобус. Ребята оказались учащимися одной из местных школ. «В вечернее время 27 октября группа подростков бросала камнями в пассажирский автобус, выполнявший рейс по городскому маршруту. В результате было разбито окно автобуса. Лично планирую принять участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и пообщаться с ребятами и их родителями», — сообщил Белов в своем telegram-канале. Также он добавил, что личности всех участников инцидента были установлены. Сотрудники МО МВД России «Чусовской» проводят проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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