Мэр пермского города лично отругает несовершеннолетних вандалов

Несовершеннолетние вандалы проживают в Чусовом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мэр города Чусовой (Пермский край) Сергей Белов планирует лично поговорить с родителями и подростками, которые бросали камни в пассажирский автобус. Ребята оказались учащимися одной из местных школ.

«В вечернее время 27 октября группа подростков бросала камнями в пассажирский автобус, выполнявший рейс по городскому маршруту. В результате было разбито окно автобуса. Лично планирую принять участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и пообщаться с ребятами и их родителями», — сообщил Белов в своем telegram-канале.

Также он добавил, что личности всех участников инцидента были установлены. Сотрудники МО МВД России «Чусовской» проводят проверку.