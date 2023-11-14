14 ноября 2023

Связанный с вором Шакро Молодым экс-следователь был помилован и уехал в зону СВО

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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, автомат калашникова, разведка, штурм, боевые действия, участники сво, передок, передовая
Помилованный экс-следователь Алексей Крамаренко заключил контракт с Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Осужденный за взятку от «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой) экс-глава управления СК РФ по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко получил помилование и отправился в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил источник в силовых структурах столицы РФ.

«Крамаренко освободился из колонии — его помиловали. Он заключил контракт с Минобороны России и отправился участвовать в специальной военной операции на Украине», — рассказал источник в беседе ТАСС.

Ранее Верховный суд России оставил без изменений приговор майору спецназа ВДВ Батыру Бекмурадову, который сотрудничал Шакро Молодым. Офицеру отказали в возможности отправиться на СВО.

После убийства авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) в 2013 году между авторитетами началась война за раздел сфер влияния. «Воровское сообщество» в РФ разделилось на диаспоры, каждая пыталась усадить в кресло лидера своего представителя, получив максимум контроля. Шакро Молодой выступал от курдов. В Испании Шакро Молодого обвиняли в подкупе судьи. Дело было закрыто дело за недостатком улик.

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Осужденный за взятку от «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой) экс-глава управления СК РФ по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко получил помилование и отправился в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил источник в силовых структурах столицы РФ. «Крамаренко освободился из колонии — его помиловали. Он заключил контракт с Минобороны России и отправился участвовать в специальной военной операции на Украине», — рассказал источник в беседе ТАСС. Ранее Верховный суд России оставил без изменений приговор майору спецназа ВДВ Батыру Бекмурадову, который сотрудничал Шакро Молодым. Офицеру отказали в возможности отправиться на СВО. После убийства авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) в 2013 году между авторитетами началась война за раздел сфер влияния. «Воровское сообщество» в РФ разделилось на диаспоры, каждая пыталась усадить в кресло лидера своего представителя, получив максимум контроля. Шакро Молодой выступал от курдов. В Испании Шакро Молодого обвиняли в подкупе судьи. Дело было закрыто дело за недостатком улик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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