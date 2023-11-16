Челябинский губернатор подписал соглашение о реновации закрытого города Росатома

16 ноября 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Соглашение подписали губернатор Алексей Текслер (слева) и глава Росатома Алексей Лихачев Фото: пресс-служба правительства Челябинской ообласти Челябинская область присоединилась к реализации проекта Росатома «Новый Снежинск». Соответствующее соглашение подписал глава региона Алексей Текслер с госкорпорацией «Росатом», Российским федеральным ядерным центром и мэрией закрытого территориального образования, сообщили 16 ноября URA.RU в пресс-службе правительства региона. Стороны намерены вместе участвовать в реализации проекта «Новый Снежинск». Цель проекта — создание устойчивой среды для развития технологического лидерства мирового уровня и разработки импортозамещающих технологий ГК «Росатом». «Сегодня мы подписали соглашение о развитии „Нового Снежинска“. Это новая научно-образовательная площадка, которая привлечет молодых ученых, закончивших бакалавриат и ставших магистрантами различных вузов РФ. В этьом качестве они приедут в Снежинск, и, оставаясь студентами своих вузов, поступают на работу в ядерный центр», — пояснил Текслер, подводя итоги рабочей поездки в ЗАТО. По его словам, ради этого совместно с Росатомом и разработан проект «Новый Снежинск». До 2030 года в городе атомщиков будет создан современный кампус, оборудованный по последнему слову техники, спроектированный для учебы, а также научных исследований, общения и комфортной жизни молодых ученых. Он получит лабораторный корпус, общежитие и спортивные объекты, доступные также для жителей города. Все проекты реализуют совместно город и областные власти при участии Росатома и с привлечением средств федерального бюджета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинская область присоединилась к реализации проекта Росатома «Новый Снежинск». Соответствующее соглашение подписал глава региона Алексей Текслер с госкорпорацией «Росатом», Российским федеральным ядерным центром и мэрией закрытого территориального образования, сообщили 16 ноября URA.RU в пресс-службе правительства региона. Стороны намерены вместе участвовать в реализации проекта «Новый Снежинск». Цель проекта — создание устойчивой среды для развития технологического лидерства мирового уровня и разработки импортозамещающих технологий ГК «Росатом». «Сегодня мы подписали соглашение о развитии „Нового Снежинска“. Это новая научно-образовательная площадка, которая привлечет молодых ученых, закончивших бакалавриат и ставших магистрантами различных вузов РФ. В этьом качестве они приедут в Снежинск, и, оставаясь студентами своих вузов, поступают на работу в ядерный центр», — пояснил Текслер, подводя итоги рабочей поездки в ЗАТО. По его словам, ради этого совместно с Росатомом и разработан проект «Новый Снежинск». До 2030 года в городе атомщиков будет создан современный кампус, оборудованный по последнему слову техники, спроектированный для учебы, а также научных исследований, общения и комфортной жизни молодых ученых. Он получит лабораторный корпус, общежитие и спортивные объекты, доступные также для жителей города. Все проекты реализуют совместно город и областные власти при участии Росатома и с привлечением средств федерального бюджета.