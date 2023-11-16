Челябинский губернатор подписал соглашение о реновации закрытого города Росатома

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Соглашение подписали губернатор Алексей Текслер (слева) и глава Росатома Алексей Лихачев
Соглашение подписали губернатор Алексей Текслер (слева) и глава Росатома Алексей Лихачев Фото:

Челябинская область присоединилась к реализации проекта Росатома «Новый Снежинск». Соответствующее соглашение подписал глава региона Алексей Текслер с госкорпорацией «Росатом», Российским федеральным ядерным центром и мэрией закрытого территориального образования, сообщили 16 ноября URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Стороны намерены вместе участвовать в реализации проекта «Новый Снежинск». Цель проекта — создание устойчивой среды для развития технологического лидерства мирового уровня и разработки импортозамещающих технологий ГК «Росатом».

«Сегодня мы подписали соглашение о развитии „Нового Снежинска“. Это новая научно-образовательная площадка, которая привлечет молодых ученых, закончивших бакалавриат и ставших магистрантами различных вузов РФ. В этьом качестве они приедут в Снежинск, и, оставаясь студентами своих вузов, поступают на работу в ядерный центр», — пояснил Текслер, подводя итоги рабочей поездки в ЗАТО.

По его словам, ради этого совместно с Росатомом и разработан проект «Новый Снежинск». До 2030 года в городе атомщиков будет создан современный кампус, оборудованный по последнему слову техники, спроектированный для учебы, а также научных исследований, общения и комфортной жизни молодых ученых. Он получит лабораторный корпус, общежитие и спортивные объекты, доступные также для жителей города. Все проекты реализуют совместно город и областные власти при участии Росатома и с привлечением средств федерального бюджета.

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Челябинская область присоединилась к реализации проекта Росатома «Новый Снежинск». Соответствующее соглашение подписал глава региона Алексей Текслер с госкорпорацией «Росатом», Российским федеральным ядерным центром и мэрией закрытого территориального образования, сообщили 16 ноября URA.RU в пресс-службе правительства региона. Стороны намерены вместе участвовать в реализации проекта «Новый Снежинск». Цель проекта — создание устойчивой среды для развития технологического лидерства мирового уровня и разработки импортозамещающих технологий ГК «Росатом». «Сегодня мы подписали соглашение о развитии „Нового Снежинска“. Это новая научно-образовательная площадка, которая привлечет молодых ученых, закончивших бакалавриат и ставших магистрантами различных вузов РФ. В этьом качестве они приедут в Снежинск, и, оставаясь студентами своих вузов, поступают на работу в ядерный центр», — пояснил Текслер, подводя итоги рабочей поездки в ЗАТО. По его словам, ради этого совместно с Росатомом и разработан проект «Новый Снежинск». До 2030 года в городе атомщиков будет создан современный кампус, оборудованный по последнему слову техники, спроектированный для учебы, а также научных исследований, общения и комфортной жизни молодых ученых. Он получит лабораторный корпус, общежитие и спортивные объекты, доступные также для жителей города. Все проекты реализуют совместно город и областные власти при участии Росатома и с привлечением средств федерального бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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