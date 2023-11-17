Бастрыкин разберется с мигрантским рынком в челябинском Кременкуле

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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, гаи, силовики, оптовый рынок, полиция, гибдд, дпс, фермерский рынок
Несмотря на решения надзорных органов рынок продолжает работать Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин разберется с продолжающим несмотря на предписания работать мигрантским рынком Челябинска. Как рассказали в пресс-службе ведомства, следователи проанализируют работу владельца участка.

«Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по изложенным в СМИ доводам о незаконном функционировании торгового объекта в Кременкуле под Челябинском. В рамках расследования следователями будет проанализирована финансово-хозяйственная деятельность владельца земельного участка», — сообщили в следкоме.

Беспокойство высказали местные жители, которые столкнулись с продолжением работы рынка, что произошло вразрез с решениями надзорных органов. По факту незаконного строительства рынка расследуется уголовное дело, возбужденного за халатность по статье УК РФ.

Действия владельца земли по размещению мигрантов и россиян на территории крестьянско-фермерского хозяйства изучат и дадут правовую оценку. О ходе расследования Бастрыкину доложит и. о. руководителя Следственного управления СКР по региону Алексей Колбасин.

Работу рынка силовики пресекли в октябре, оцепив его по периметру. Братья-владельцы объекта попались также на неуплате штрафов ГИБДД. На двоих они оказались должны четыре млн рублей.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин разберется с продолжающим несмотря на предписания работать мигрантским рынком Челябинска. Как рассказали в пресс-службе ведомства, следователи проанализируют работу владельца участка. «Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по изложенным в СМИ доводам о незаконном функционировании торгового объекта в Кременкуле под Челябинском. В рамках расследования следователями будет проанализирована финансово-хозяйственная деятельность владельца земельного участка», — сообщили в следкоме. Беспокойство высказали местные жители, которые столкнулись с продолжением работы рынка, что произошло вразрез с решениями надзорных органов. По факту незаконного строительства рынка расследуется уголовное дело, возбужденного за халатность по статье УК РФ. Действия владельца земли по размещению мигрантов и россиян на территории крестьянско-фермерского хозяйства изучат и дадут правовую оценку. О ходе расследования Бастрыкину доложит и. о. руководителя Следственного управления СКР по региону Алексей Колбасин. Работу рынка силовики пресекли в октябре, оцепив его по периметру. Братья-владельцы объекта попались также на неуплате штрафов ГИБДД. На двоих они оказались должны четыре млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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