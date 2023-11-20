20 ноября 2023

Телекомпания из ХМАО стала победителем премии «ТЭФИ-регион»

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Программа «СургутИнформ-ТВ» победила на конкурсе «ТЭФИ-Регион» Фото:

Телекомпания «СургутИнформ-ТВ» (ХМАО) выиграла на конкурсе «ТЭФИ-Регион» в номинации «Еженедельная информационно-аналитическая программа». Об этом сообщили журналисты телекомпании.

«Программа телекомпании „СургутИнформ-ТВ“ получила [статуэтку] бронзовый „Орфей“. Она была признана лучшей на конкурсе „ТЭФИ-Регион“ в номинации „Еженедельная информационно-аналитическая программа“», — говорится в заявлении телекомпании. Церемония награждения прошла 20 ноября в Волгограде.

По словам журналистов, статуэтку от имени всего коллектива получил корреспондент Данил Прилуцкий. Они также отметили, что телекомпания Югры не в первый раз забирает награду. На счету «СургутИнформ-ТВ» больше 15 статуэток.

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Телекомпания «СургутИнформ-ТВ» (ХМАО) выиграла на конкурсе «ТЭФИ-Регион» в номинации «Еженедельная информационно-аналитическая программа». Об этом сообщили журналисты телекомпании. «Программа телекомпании „СургутИнформ-ТВ“ получила [статуэтку] бронзовый „Орфей“. Она была признана лучшей на конкурсе „ТЭФИ-Регион“ в номинации „Еженедельная информационно-аналитическая программа“», — говорится в заявлении телекомпании. Церемония награждения прошла 20 ноября в Волгограде. По словам журналистов, статуэтку от имени всего коллектива получил корреспондент Данил Прилуцкий. Они также отметили, что телекомпания Югры не в первый раз забирает награду. На счету «СургутИнформ-ТВ» больше 15 статуэток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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