Телекомпания из ХМАО стала победителем премии «ТЭФИ-регион»

Телекомпания «СургутИнформ-ТВ» (ХМАО) выиграла на конкурсе «ТЭФИ-Регион» в номинации «Еженедельная информационно-аналитическая программа». Об этом сообщили журналисты телекомпании.
«Программа телекомпании „СургутИнформ-ТВ“ получила [статуэтку] бронзовый „Орфей“. Она была признана лучшей на конкурсе „ТЭФИ-Регион“ в номинации „Еженедельная информационно-аналитическая программа“», — говорится в заявлении телекомпании. Церемония награждения прошла 20 ноября в Волгограде.
По словам журналистов, статуэтку от имени всего коллектива получил корреспондент Данил Прилуцкий. Они также отметили, что телекомпания Югры не в первый раз забирает награду. На счету «СургутИнформ-ТВ» больше 15 статуэток.
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