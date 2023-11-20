Телекомпания из ХМАО стала победителем премии «ТЭФИ-регион»

21 ноября 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Программа «СургутИнформ-ТВ» победила на конкурсе «ТЭФИ-Регион» Фото: Анна Майорова © URA.RU Телекомпания «СургутИнформ-ТВ» (ХМАО) выиграла на конкурсе «ТЭФИ-Регион» в номинации «Еженедельная информационно-аналитическая программа». Об этом сообщили журналисты телекомпании. «Программа телекомпании „СургутИнформ-ТВ“ получила [статуэтку] бронзовый „Орфей“. Она была признана лучшей на конкурсе „ТЭФИ-Регион“ в номинации „Еженедельная информационно-аналитическая программа“», — говорится в заявлении телекомпании. Церемония награждения прошла 20 ноября в Волгограде. По словам журналистов, статуэтку от имени всего коллектива получил корреспондент Данил Прилуцкий. Они также отметили, что телекомпания Югры не в первый раз забирает награду. На счету «СургутИнформ-ТВ» больше 15 статуэток.

Телекомпания «СургутИнформ-ТВ» (ХМАО) выиграла на конкурсе «ТЭФИ-Регион» в номинации «Еженедельная информационно-аналитическая программа». Об этом сообщили журналисты телекомпании. «Программа телекомпании „СургутИнформ-ТВ“ получила [статуэтку] бронзовый „Орфей“. Она была признана лучшей на конкурсе „ТЭФИ-Регион“ в номинации „Еженедельная информационно-аналитическая программа“», — говорится в заявлении телекомпании. Церемония награждения прошла 20 ноября в Волгограде. По словам журналистов, статуэтку от имени всего коллектива получил корреспондент Данил Прилуцкий. Они также отметили, что телекомпания Югры не в первый раз забирает награду. На счету «СургутИнформ-ТВ» больше 15 статуэток.