Пермское ГУФСИН отреагировало на иск осужденного к колонии на сотни тысяч

Пермское ГУФСИН пригрозило осужденному, подавшему на ИК-37 в суд, ответным иском

22 ноября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

В ГУФСИН по Пермскому краю заявили, что колония пока не получила исковое заявление Сергея Перевощикова Фото: Сергей Русанов © URA.RU ИК №37 пока не получила судебный иск, поданный пермским осужденным Сергеем Перевощиковым к данной колонии, в которой он отбывает наказание. Осужденный намерен отсудить у исправительного учреждения деньги: долг по зарплате и компенсацию за нарушение условий содержания. Как пояснили URA.RU в ГУФСИН по Пермскому краю, если доводы Перевощикова в суде не подтвердятся, ГУФСИН колония подаст ответный иск. «Исковое заявление в ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю не поступало, в связи с чем не представляется возможным дать оценку заявленных требований осужденного. Правомерность доводов, указанных в исковом заявлении осужденного, будет установлена в судебном порядке при поступлении иска в учреждение. В случае, если факты, указанные в исковом заявлении осужденного, не найдут подтверждения, будет подан ответный иск», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Перевощиков в начале ноября обратился в Чусовской городской суд с исковыми требованиями на сумму 300 тысяч рублей к ИК-37. В них он указал, что несогласен с действиями руководства исправительного учреждения. По словам осужденного, длительное время он работал на различных производствах, но колония не выплатила за это ему зарплату. Помимо этого, Перевозчиков намерен отсудить компенсацию за нарушение условий содержания в ИК-37. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ИК №37 пока не получила судебный иск, поданный пермским осужденным Сергеем Перевощиковым к данной колонии, в которой он отбывает наказание. Осужденный намерен отсудить у исправительного учреждения деньги: долг по зарплате и компенсацию за нарушение условий содержания. Как пояснили URA.RU в ГУФСИН по Пермскому краю, если доводы Перевощикова в суде не подтвердятся, ГУФСИН колония подаст ответный иск. «Исковое заявление в ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю не поступало, в связи с чем не представляется возможным дать оценку заявленных требований осужденного. Правомерность доводов, указанных в исковом заявлении осужденного, будет установлена в судебном порядке при поступлении иска в учреждение. В случае, если факты, указанные в исковом заявлении осужденного, не найдут подтверждения, будет подан ответный иск», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Перевощиков в начале ноября обратился в Чусовской городской суд с исковыми требованиями на сумму 300 тысяч рублей к ИК-37. В них он указал, что несогласен с действиями руководства исправительного учреждения. По словам осужденного, длительное время он работал на различных производствах, но колония не выплатила за это ему зарплату. Помимо этого, Перевозчиков намерен отсудить компенсацию за нарушение условий содержания в ИК-37.