На СВО погиб охранник пермской колонии

23 ноября 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Прощание с погибшим пройдет в 12:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В зоне спецоперации погиб житель Соликамска (Пермский край) Александр Пимулин. До того, как попасть в зону СВО Пимулин работал охранником в местной исправительной колонии. Об этом сообщает администрация Соликамска на своей старинице в соцсети «ВКонтакте». «Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб соликамец Александр Валерьевич Пимулин. Работал охранником в исправительной колонии», — сообщает мэрия. Сам военнослужащий родился в Сыктывкаре (Коми). После окончания ПТУ переехал в Соликамск, где устроился в колонию. Прощание с Александром Пимулиным пройдет 23 ноября в 12:00. Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина, главной целью СВО является защита мирных жителей республик Донбасса. Недавно президент Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация на четырех направлениях в ДНР остается сложной для ВСУ.

В зоне спецоперации погиб житель Соликамска (Пермский край) Александр Пимулин. До того, как попасть в зону СВО Пимулин работал охранником в местной исправительной колонии. Об этом сообщает администрация Соликамска на своей старинице в соцсети «ВКонтакте». «Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб соликамец Александр Валерьевич Пимулин. Работал охранником в исправительной колонии», — сообщает мэрия. Сам военнослужащий родился в Сыктывкаре (Коми). После окончания ПТУ переехал в Соликамск, где устроился в колонию. Прощание с Александром Пимулиным пройдет 23 ноября в 12:00. Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина, главной целью СВО является защита мирных жителей республик Донбасса. Недавно президент Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация на четырех направлениях в ДНР остается сложной для ВСУ.