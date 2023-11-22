22 ноября 2023

На СВО погиб охранник пермской колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, искусственные цветы, похороны
Прощание с погибшим пройдет в 12:00 Фото:

В зоне спецоперации погиб житель Соликамска (Пермский край) Александр Пимулин. До того, как попасть в зону СВО Пимулин работал охранником в местной исправительной колонии. Об этом сообщает администрация Соликамска на своей старинице в соцсети «ВКонтакте».

«Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб соликамец Александр Валерьевич Пимулин. Работал охранником в исправительной колонии», — сообщает мэрия.

Сам военнослужащий родился в Сыктывкаре (Коми). После окончания ПТУ переехал в Соликамск, где устроился в колонию. Прощание с Александром Пимулиным пройдет 23 ноября в 12:00.

Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина, главной целью СВО является защита мирных жителей республик Донбасса. Недавно президент Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация на четырех направлениях в ДНР остается сложной для ВСУ.

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В зоне спецоперации погиб житель Соликамска (Пермский край) Александр Пимулин. До того, как попасть в зону СВО Пимулин работал охранником в местной исправительной колонии. Об этом сообщает администрация Соликамска на своей старинице в соцсети «ВКонтакте». «Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб соликамец Александр Валерьевич Пимулин. Работал охранником в исправительной колонии», — сообщает мэрия. Сам военнослужащий родился в Сыктывкаре (Коми). После окончания ПТУ переехал в Соликамск, где устроился в колонию. Прощание с Александром Пимулиным пройдет 23 ноября в 12:00. Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина, главной целью СВО является защита мирных жителей республик Донбасса. Недавно президент Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация на четырех направлениях в ДНР остается сложной для ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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