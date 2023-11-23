Челябинские полицейские накрыли нарколабораторию в Уфе

24 ноября 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Организаторы нарколаборатории были задержаны Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Челябинские полицейские приняли участие в операции по ликвидации нарколаборатории в Уфе. Совместно с коллегами из ГУНК МВД России, они задержали двух организаторов подпольного цеха, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. «В результате оперативно-розыскных мероприятий выявили лабораторию по производству запрещенных веществ, которая располагалась в частном доме в Уфе. Там же задержали двоих мужчин, организовавших изготовление „синтетики“. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о незаконном изготовлении и покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. На время их расследования фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Одним из наркодельцов оказался иностранец, не имеющий регистрации на территории РФ. Его соратник — гражданин РФ из Новосибирска. В ходе обыска их жилища было обнаружено и изъято полтонны химических реактивов, а также 11,5 килограмма синтетических наркотиков. «По предварительным данным, злоумышленники работали на онлайн-наркомаркет, организаторы которого и поставляли им прекурсоры для изготовления „синтетики“, а в нелегальном цеху производилось до пяти килограммов наркотиков в месяц. В дальнейшем готовый криминальный товар распространялся через тайники-закладки, в том числе на территории Челябинской области», — отметили в пресс-службе областного главка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинские полицейские приняли участие в операции по ликвидации нарколаборатории в Уфе. Совместно с коллегами из ГУНК МВД России, они задержали двух организаторов подпольного цеха, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. «В результате оперативно-розыскных мероприятий выявили лабораторию по производству запрещенных веществ, которая располагалась в частном доме в Уфе. Там же задержали двоих мужчин, организовавших изготовление „синтетики“. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о незаконном изготовлении и покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. На время их расследования фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Одним из наркодельцов оказался иностранец, не имеющий регистрации на территории РФ. Его соратник — гражданин РФ из Новосибирска. В ходе обыска их жилища было обнаружено и изъято полтонны химических реактивов, а также 11,5 килограмма синтетических наркотиков. «По предварительным данным, злоумышленники работали на онлайн-наркомаркет, организаторы которого и поставляли им прекурсоры для изготовления „синтетики“, а в нелегальном цеху производилось до пяти килограммов наркотиков в месяц. В дальнейшем готовый криминальный товар распространялся через тайники-закладки, в том числе на территории Челябинской области», — отметили в пресс-службе областного главка.