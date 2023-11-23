Главные пермские театры присоединились к «Черной пятнице»

Театры Перми распродают билеты со скидками до 70%

24 ноября 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Театры надеются на аншлаги благодаря скидкам Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми Театр-Театр и театр оперы и балета присоединились к акции «Черная пятница». На их сайтах стартовали распродажи билетов — скидки достигают 70%. «В рамках „Черной пятницы“ мы дарим скидки на десятки событий. Со скидками до 45% доступны спектакли и концерты до конца марта 2024», — рассказали URA.RU в Пермской опере. Театр-Театр на своем сайте сообщает о скидках до 70%. «„Черная пятница“ в ТТ — 107 поводов выйти в свет», — отмечают в театре. Распродажи продлятся до конца воскресенья. Ранее URA.RU рассказывало о «Черной пятнице» в пермских торговых центрах. Они в рамках акции предлагают скидки до 90%.

В Перми Театр-Театр и театр оперы и балета присоединились к акции «Черная пятница». На их сайтах стартовали распродажи билетов — скидки достигают 70%. «В рамках „Черной пятницы“ мы дарим скидки на десятки событий. Со скидками до 45% доступны спектакли и концерты до конца марта 2024», — рассказали URA.RU в Пермской опере. Театр-Театр на своем сайте сообщает о скидках до 70%. «„Черная пятница“ в ТТ — 107 поводов выйти в свет», — отмечают в театре. Распродажи продлятся до конца воскресенья. Ранее URA.RU рассказывало о «Черной пятнице» в пермских торговых центрах. Они в рамках акции предлагают скидки до 90%.