Главные пермские театры присоединились к «Черной пятнице»

Театры надеются на аншлаги благодаря скидкам
В Перми Театр-Театр и театр оперы и балета присоединились к акции «Черная пятница». На их сайтах стартовали распродажи билетов — скидки достигают 70%.
«В рамках „Черной пятницы“ мы дарим скидки на десятки событий. Со скидками до 45% доступны спектакли и концерты до конца марта 2024», — рассказали URA.RU в Пермской опере. Театр-Театр на своем сайте сообщает о скидках до 70%. «„Черная пятница“ в ТТ — 107 поводов выйти в свет», — отмечают в театре. Распродажи продлятся до конца воскресенья.
Ранее URA.RU рассказывало о «Черной пятнице» в пермских торговых центрах. Они в рамках акции предлагают скидки до 90%.
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