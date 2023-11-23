23 ноября 2023

Главные пермские театры присоединились к «Черной пятнице»

Театры Перми распродают билеты со скидками до 70%
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторская Елка. Театр Театр. Пермь, большой зал театр театра
Театры надеются на аншлаги благодаря скидкам Фото:

В Перми Театр-Театр и театр оперы и балета присоединились к акции «Черная пятница». На их сайтах стартовали распродажи билетов — скидки достигают 70%.

«В рамках „Черной пятницы“ мы дарим скидки на десятки событий. Со скидками до 45% доступны спектакли и концерты до конца марта 2024», — рассказали URA.RU в Пермской опере. Театр-Театр на своем сайте сообщает о скидках до 70%. «„Черная пятница“ в ТТ — 107 поводов выйти в свет», — отмечают в театре. Распродажи продлятся до конца воскресенья.

Ранее URA.RU рассказывало о «Черной пятнице» в пермских торговых центрах. Они в рамках акции предлагают скидки до 90%.

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В Перми Театр-Театр и театр оперы и балета присоединились к акции «Черная пятница». На их сайтах стартовали распродажи билетов — скидки достигают 70%. «В рамках „Черной пятницы“ мы дарим скидки на десятки событий. Со скидками до 45% доступны спектакли и концерты до конца марта 2024», — рассказали URA.RU в Пермской опере. Театр-Театр на своем сайте сообщает о скидках до 70%. «„Черная пятница“ в ТТ — 107 поводов выйти в свет», — отмечают в театре. Распродажи продлятся до конца воскресенья. Ранее URA.RU рассказывало о «Черной пятнице» в пермских торговых центрах. Они в рамках акции предлагают скидки до 90%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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