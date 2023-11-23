23 ноября 2023

Кандидат на пост главы челябинского района заручился поддержкой ЕР

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в Коркинском муниципальном округе. Челябинск, выборы, кабинки голосования, избирательный участок, голосование, урна для голосования
Депутаты выберут главу района тайным голосованием Фото:

Кадровая комиссия президиума челябинского областного отделения «Единой России» приняла решение поддержать на выборах действующего главу Еткульского района Юрия Кузьменкова. Об этом URA.RU 24 ноября сообщили в региональном отделении партии.

«Кадровая комиссия приняла решение поддержать на выборах главы района действующего руководителя муниципалитета Юрия Кузьменкова. Это решение будет доведено до фракции ЕР в районном собрании», — сообщили в региональном отделении.

Выборы главы Еткульского района состоятся 29 ноября на сессии районного собрания депутатов. Депутатам будет предложено выбрать главу района сроком на пять лет из четырех кандидатов. Это начальник районного управления соцзащиты Валерий Буров, глава Еманжелинского сельского поселения Антон Костромитин, глава Новобатуринского сельского поселения Татьяна Порохина и действующий глава района Юрий Кузьменков. Ранее конкурсная комиссия по отбору кандидатов провела собеседования с претендентами и сочла всех четверых достойными участия в конкурсе.

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Кадровая комиссия президиума челябинского областного отделения «Единой России» приняла решение поддержать на выборах действующего главу Еткульского района Юрия Кузьменкова. Об этом URA.RU 24 ноября сообщили в региональном отделении партии. «Кадровая комиссия приняла решение поддержать на выборах главы района действующего руководителя муниципалитета Юрия Кузьменкова. Это решение будет доведено до фракции ЕР в районном собрании», — сообщили в региональном отделении. Выборы главы Еткульского района состоятся 29 ноября на сессии районного собрания депутатов. Депутатам будет предложено выбрать главу района сроком на пять лет из четырех кандидатов. Это начальник районного управления соцзащиты Валерий Буров, глава Еманжелинского сельского поселения Антон Костромитин, глава Новобатуринского сельского поселения Татьяна Порохина и действующий глава района Юрий Кузьменков. Ранее конкурсная комиссия по отбору кандидатов провела собеседования с претендентами и сочла всех четверых достойными участия в конкурсе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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