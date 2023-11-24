Премию имени врача, спасавшего людей в концлагере, получили челябинские военные медики

Челябинский губернатор Текслер наградил медиков военного госпиталя

24 ноября 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Премии имени Георгия Синякова удостоены пять медиков военгоспиталя Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер удостоил пятерых медработников военного госпиталя премией имени врача Георгия Синякова, спасавшего людей в концлагере. Соответствующее распоряжение опубликован на портале правовой информации региона. «Утвердить список лиц, удостоенных премии имени Синякова. (В том числе — прим. ред.): Лариса Егорова, Константин Иванкович, Жаудат Казыханов, Александр Ковин и Александр Ремезов», — сообщается в документе. Награждены медики хирургического отделения филиала № 1 федерального государственного казенного учреждения «354 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны РФ. Егорова является старшей медсестрой, Иванкович — завотделением и врачом-хирургом, Казыханов — врачом-офтальмологом, Ремезов — врачом-хирургом. Также Ковин — врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации госпиталя. Премия имени Синякова утверждена Текслером в октябре. Она вручается работникам федеральных государственных учреждений здравоохранения в Челябинской области, оказывающим медпомощь военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Во время Великой Отечественной войны Синяков попал в плен. В концлагере в Кюстрине (Польша) он спас тысячи пленных, оформляя в госпитале документы о смерти и организовывая побеги, будучи членом лагерного подполья. После окончания войны был демобилизован и переехал жить в Челябинск, где в 1978 году скончался. Он похоронен на Успенском кладбище. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер удостоил пятерых медработников военного госпиталя премией имени врача Георгия Синякова, спасавшего людей в концлагере. Соответствующее распоряжение опубликован на портале правовой информации региона. «Утвердить список лиц, удостоенных премии имени Синякова. (В том числе — прим. ред.): Лариса Егорова, Константин Иванкович, Жаудат Казыханов, Александр Ковин и Александр Ремезов», — сообщается в документе. Награждены медики хирургического отделения филиала № 1 федерального государственного казенного учреждения «354 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны РФ. Егорова является старшей медсестрой, Иванкович — завотделением и врачом-хирургом, Казыханов — врачом-офтальмологом, Ремезов — врачом-хирургом. Также Ковин — врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации госпиталя. Премия имени Синякова утверждена Текслером в октябре. Она вручается работникам федеральных государственных учреждений здравоохранения в Челябинской области, оказывающим медпомощь военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Во время Великой Отечественной войны Синяков попал в плен. В концлагере в Кюстрине (Польша) он спас тысячи пленных, оформляя в госпитале документы о смерти и организовывая побеги, будучи членом лагерного подполья. После окончания войны был демобилизован и переехал жить в Челябинск, где в 1978 году скончался. Он похоронен на Успенском кладбище.