Премию имени врача, спасавшего людей в концлагере, получили челябинские военные медики

Челябинский губернатор Текслер наградил медиков военного госпиталя
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Премии имени Георгия Синякова удостоены пять медиков военгоспиталя Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер удостоил пятерых медработников военного госпиталя премией имени врача Георгия Синякова, спасавшего людей в концлагере. Соответствующее распоряжение опубликован на портале правовой информации региона.

«Утвердить список лиц, удостоенных премии имени Синякова. (В том числе — прим. ред.): Лариса Егорова, Константин Иванкович, Жаудат Казыханов, Александр Ковин и Александр Ремезов», — сообщается в документе.

Награждены медики хирургического отделения филиала № 1 федерального государственного казенного учреждения «354 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны РФ. Егорова является старшей медсестрой, Иванкович — завотделением и врачом-хирургом, Казыханов — врачом-офтальмологом, Ремезов — врачом-хирургом. Также Ковин — врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации госпиталя.

Премия имени Синякова утверждена Текслером в октябре. Она вручается работникам федеральных государственных учреждений здравоохранения в Челябинской области, оказывающим медпомощь военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.

Во время Великой Отечественной войны Синяков попал в плен. В концлагере в Кюстрине (Польша) он спас тысячи пленных, оформляя в госпитале документы о смерти и организовывая побеги, будучи членом лагерного подполья. После окончания войны был демобилизован и переехал жить в Челябинск, где в 1978 году скончался. Он похоронен на Успенском кладбище.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер удостоил пятерых медработников военного госпиталя премией имени врача Георгия Синякова, спасавшего людей в концлагере. Соответствующее распоряжение опубликован на портале правовой информации региона. «Утвердить список лиц, удостоенных премии имени Синякова. (В том числе — прим. ред.): Лариса Егорова, Константин Иванкович, Жаудат Казыханов, Александр Ковин и Александр Ремезов», — сообщается в документе. Награждены медики хирургического отделения филиала № 1 федерального государственного казенного учреждения «354 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны РФ. Егорова является старшей медсестрой, Иванкович — завотделением и врачом-хирургом, Казыханов — врачом-офтальмологом, Ремезов — врачом-хирургом. Также Ковин — врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации госпиталя. Премия имени Синякова утверждена Текслером в октябре. Она вручается работникам федеральных государственных учреждений здравоохранения в Челябинской области, оказывающим медпомощь военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Во время Великой Отечественной войны Синяков попал в плен. В концлагере в Кюстрине (Польша) он спас тысячи пленных, оформляя в госпитале документы о смерти и организовывая побеги, будучи членом лагерного подполья. После окончания войны был демобилизован и переехал жить в Челябинск, где в 1978 году скончался. Он похоронен на Успенском кладбище.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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