The Times: фермеры Украины сжигают свои поля, чтобы взорвать мины ВС РФ

27 ноября 2023 в 03:51 Размер текста - 17 +

Обширная сеть минных полей защищает ВС РФ от атак украинских военных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фермеры в попытках обнаружить мины, оставленные российскими военными, сжигают собственные поля, что только усугубляет ситуацию. Об этом рассказал украинский земледелец Александр Корлол. «Фермеры (Украины — прим. URA.RU) сжигают свои поля, полагая, что это помогает обнаружить мины. На самом деле это усложняет ситуацию. Металлические корпуса плавятся и скрываются растяжки», — отметил Александр Корлол в беседе с The Times. В материале говорится, что российские военнослужащие оставляют минные поля, чтобы укрепить собственные позиции от возможных атак ВСУ. По данным издания, оборонительные сооружения ВС РФ простираются на 600 миль (965,6 километра) вдоль линии фронта на востоке Украины. Мины закладываются в три ряда, зарыты устройства глубоко и сложены плотно. Саперы ВСУ часто находят до пяти мин на одном квадратном метре. Минные поля в зоне СВО формируют так называемую «линию Суровикина», названную в честь российского генерала Сергея Суровикина, который был полевым командующим. По словам представителя ООН в сфере управления программой по разминированию Пола Хеслопа, Россия превратила Украину в крупнейшее минное поле в истории. До этого считалось, что самая длинная заминированная зона располагалась между Северной Кореей и Южной. Ее площадь составляла 150 миль (241,4 километра). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фермеры в попытках обнаружить мины, оставленные российскими военными, сжигают собственные поля, что только усугубляет ситуацию. Об этом рассказал украинский земледелец Александр Корлол. «Фермеры (Украины — прим. URA.RU) сжигают свои поля, полагая, что это помогает обнаружить мины. На самом деле это усложняет ситуацию. Металлические корпуса плавятся и скрываются растяжки», — отметил Александр Корлол в беседе с The Times. В материале говорится, что российские военнослужащие оставляют минные поля, чтобы укрепить собственные позиции от возможных атак ВСУ. По данным издания, оборонительные сооружения ВС РФ простираются на 600 миль (965,6 километра) вдоль линии фронта на востоке Украины. Мины закладываются в три ряда, зарыты устройства глубоко и сложены плотно. Саперы ВСУ часто находят до пяти мин на одном квадратном метре. Минные поля в зоне СВО формируют так называемую «линию Суровикина», названную в честь российского генерала Сергея Суровикина, который был полевым командующим. По словам представителя ООН в сфере управления программой по разминированию Пола Хеслопа, Россия превратила Украину в крупнейшее минное поле в истории. До этого считалось, что самая длинная заминированная зона располагалась между Северной Кореей и Южной. Ее площадь составляла 150 миль (241,4 километра).