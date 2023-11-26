В челябинском районе сгорело 15 тонн семечек. Фото

27 ноября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

В поселке Большевик, где загорелась зерносушилка, работали девять пожарных Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Большевик Варненского района (Челябинская область) в ночь на 27 ноября загорелась зерносушилка, в результате сгорело 15 тонн семечек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «27 ноября поступило сообщение о возгорании металлической зерносушилки колонного типа площадью 12 квадратных метров в поселке Большевик по улице Новокузнецкая. В результате повреждена зерносушилка на площади 10 квадратных метров и уничтожено 15 тонн семечек», — уточнили в пресс-службе ведомства. На месте работали три единицы техники и девять человек личного состава 58-й пожарно-спасательной части. Причины пожара выясняются. Владелец зерносушилки Александр Шаповалов рассказал URA.RU, что на работу это не повлияет. «Все нормально. Самое главное, что все живы, здоровы. Конструкцию восстановим, ущерб незначительный», — заявил Шаповалов. В результате пожара уничтожено 15 тонн семечек Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области, https://vk.com/club193675265

В поселке Большевик Варненского района (Челябинская область) в ночь на 27 ноября загорелась зерносушилка, в результате сгорело 15 тонн семечек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «27 ноября поступило сообщение о возгорании металлической зерносушилки колонного типа площадью 12 квадратных метров в поселке Большевик по улице Новокузнецкая. В результате повреждена зерносушилка на площади 10 квадратных метров и уничтожено 15 тонн семечек», — уточнили в пресс-службе ведомства. На месте работали три единицы техники и девять человек личного состава 58-й пожарно-спасательной части. Причины пожара выясняются. Владелец зерносушилки Александр Шаповалов рассказал URA.RU, что на работу это не повлияет. «Все нормально. Самое главное, что все живы, здоровы. Конструкцию восстановим, ущерб незначительный», — заявил Шаповалов.