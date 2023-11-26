26 ноября 2023

В челябинском районе сгорело 15 тонн семечек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, пожарный в каске, локализация пожара
В поселке Большевик, где загорелась зерносушилка, работали девять пожарных Фото:

В поселке Большевик Варненского района (Челябинская область) в ночь на 27 ноября загорелась зерносушилка, в результате сгорело 15 тонн семечек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«27 ноября поступило сообщение о возгорании металлической зерносушилки колонного типа площадью 12 квадратных метров в поселке Большевик по улице Новокузнецкая. В результате повреждена зерносушилка на площади 10 квадратных метров и уничтожено 15 тонн семечек», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На месте работали три единицы техники и девять человек личного состава 58-й пожарно-спасательной части. Причины пожара выясняются. Владелец зерносушилки Александр Шаповалов рассказал URA.RU, что на работу это не повлияет.

«Все нормально. Самое главное, что все живы, здоровы. Конструкцию восстановим, ущерб незначительный», — заявил Шаповалов.

В результате пожара уничтожено 15 тонн семечек
В результате пожара уничтожено 15 тонн семечек
Фото:

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В поселке Большевик Варненского района (Челябинская область) в ночь на 27 ноября загорелась зерносушилка, в результате сгорело 15 тонн семечек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «27 ноября поступило сообщение о возгорании металлической зерносушилки колонного типа площадью 12 квадратных метров в поселке Большевик по улице Новокузнецкая. В результате повреждена зерносушилка на площади 10 квадратных метров и уничтожено 15 тонн семечек», — уточнили в пресс-службе ведомства. На месте работали три единицы техники и девять человек личного состава 58-й пожарно-спасательной части. Причины пожара выясняются. Владелец зерносушилки Александр Шаповалов рассказал URA.RU, что на работу это не повлияет. «Все нормально. Самое главное, что все живы, здоровы. Конструкцию восстановим, ущерб незначительный», — заявил Шаповалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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