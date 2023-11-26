В поселке Большевик Варненского района (Челябинская область) в ночь на 27 ноября загорелась зерносушилка, в результате сгорело 15 тонн семечек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«27 ноября поступило сообщение о возгорании металлической зерносушилки колонного типа площадью 12 квадратных метров в поселке Большевик по улице Новокузнецкая. В результате повреждена зерносушилка на площади 10 квадратных метров и уничтожено 15 тонн семечек», — уточнили в пресс-службе ведомства.
На месте работали три единицы техники и девять человек личного состава 58-й пожарно-спасательной части. Причины пожара выясняются. Владелец зерносушилки Александр Шаповалов рассказал URA.RU, что на работу это не повлияет.
«Все нормально. Самое главное, что все живы, здоровы. Конструкцию восстановим, ущерб незначительный», — заявил Шаповалов.
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