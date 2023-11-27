Полпред Якушев поставил оценку регионам УрФО на главной выставке России

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Международный женский форум «Роль женщин в современном мире». Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев оценил стенд Свердловской области на выставке «Россия» Фото:

Регионы Уральского федерального округа на высоком уровне отработали на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Такую оценку дал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«Дни регионов прошли на высоком уровне. Регионы показали свои достижения и организовали насыщенную деловую программу, которая во многом была направлена на молодежь. Работу субъектов УрФО можно оценить положительно», — заявил Якушев. Его слова URA.RU передала пресс-служба.

Также Якушев напомнил, что тема семьи остается одной из важных, потому что напрямую касается будущего России. В 2024 году она получит еще большее внимание, анонсировал полпред.

Как писало URA.RU, на выставке «Россия» свердловский губернатор Евгений Куйвашев выступил с программой, включившей напоминание федеральному кабмину о давнем обещании. Сделал он это при самой заметной поддержке.

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Регионы Уральского федерального округа на высоком уровне отработали на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Такую оценку дал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «Дни регионов прошли на высоком уровне. Регионы показали свои достижения и организовали насыщенную деловую программу, которая во многом была направлена на молодежь. Работу субъектов УрФО можно оценить положительно», — заявил Якушев. Его слова URA.RU передала пресс-служба. Также Якушев напомнил, что тема семьи остается одной из важных, потому что напрямую касается будущего России. В 2024 году она получит еще большее внимание, анонсировал полпред. Как писало URA.RU, на выставке «Россия» свердловский губернатор Евгений Куйвашев выступил с программой, включившей напоминание федеральному кабмину о давнем обещании. Сделал он это при самой заметной поддержке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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