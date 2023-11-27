Полпред Якушев поставил оценку регионам УрФО на главной выставке России

27 ноября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев оценил стенд Свердловской области на выставке «Россия» Фото: Илья Московец © URA.RU Регионы Уральского федерального округа на высоком уровне отработали на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Такую оценку дал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «Дни регионов прошли на высоком уровне. Регионы показали свои достижения и организовали насыщенную деловую программу, которая во многом была направлена на молодежь. Работу субъектов УрФО можно оценить положительно», — заявил Якушев. Его слова URA.RU передала пресс-служба. Также Якушев напомнил, что тема семьи остается одной из важных, потому что напрямую касается будущего России. В 2024 году она получит еще большее внимание, анонсировал полпред. Как писало URA.RU, на выставке «Россия» свердловский губернатор Евгений Куйвашев выступил с программой, включившей напоминание федеральному кабмину о давнем обещании. Сделал он это при самой заметной поддержке.

Регионы Уральского федерального округа на высоком уровне отработали на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Такую оценку дал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «Дни регионов прошли на высоком уровне. Регионы показали свои достижения и организовали насыщенную деловую программу, которая во многом была направлена на молодежь. Работу субъектов УрФО можно оценить положительно», — заявил Якушев. Его слова URA.RU передала пресс-служба. Также Якушев напомнил, что тема семьи остается одной из важных, потому что напрямую касается будущего России. В 2024 году она получит еще большее внимание, анонсировал полпред. Как писало URA.RU, на выставке «Россия» свердловский губернатор Евгений Куйвашев выступил с программой, включившей напоминание федеральному кабмину о давнем обещании. Сделал он это при самой заметной поддержке.