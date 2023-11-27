В аэропорту Челябинска вновь перенесли вылет до Санкт-Петербурга. Скрин

28 ноября 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

Вылет до Санкт-Петербурга задерживается более, чем на шесть часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В международном аэропорте Курчатова в Челябинске 28 ноября вновь перенесли рейс до Санкт-Петербурга. Согласно онлайн-табло, задержка рейса уже превысила шесть часов. «Вылет в 5:40. Расчетное время — 11:50. Задерживается», — указано в табло аэропорта на официальном сайте. Ранее вылет переносили сразу почти на пять часов. Рейс планировали выпустить в 10:20, но в итоге снова перенесли. Авиаперевозчиком выступает компания «Победа». Агентство уже направило туда запрос. Ответ будет опубликован после получения. Помимо этого рейса в челябинском аэропорте переносили другие два до северной столицы. Изначальное время вылета, назначенное на 6:15 и 7:40, было перенесено на 9:55. Сейчас на обоих рейсах уже завершилась регистрация пассажиров. Скрин: официальный сайт аэропорта Курчатова

В международном аэропорте Курчатова в Челябинске 28 ноября вновь перенесли рейс до Санкт-Петербурга. Согласно онлайн-табло, задержка рейса уже превысила шесть часов. «Вылет в 5:40. Расчетное время — 11:50. Задерживается», — указано в табло аэропорта на официальном сайте. Ранее вылет переносили сразу почти на пять часов. Рейс планировали выпустить в 10:20, но в итоге снова перенесли. Авиаперевозчиком выступает компания «Победа». Агентство уже направило туда запрос. Ответ будет опубликован после получения. Помимо этого рейса в челябинском аэропорте переносили другие два до северной столицы. Изначальное время вылета, назначенное на 6:15 и 7:40, было перенесено на 9:55. Сейчас на обоих рейсах уже завершилась регистрация пассажиров.