27 ноября 2023

В аэропорту Челябинска вновь перенесли вылет до Санкт-Петербурга. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боинг-777 в Челябинском аэропорту. Челябинск, шасси, боинг-777-200
Вылет до Санкт-Петербурга задерживается более, чем на шесть часов Фото:

В международном аэропорте Курчатова в Челябинске 28 ноября вновь перенесли рейс до Санкт-Петербурга. Согласно онлайн-табло, задержка рейса уже превысила шесть часов.

«Вылет в 5:40. Расчетное время — 11:50. Задерживается», — указано в табло аэропорта на официальном сайте.

Ранее вылет переносили сразу почти на пять часов. Рейс планировали выпустить в 10:20, но в итоге снова перенесли. Авиаперевозчиком выступает компания «Победа». Агентство уже направило туда запрос. Ответ будет опубликован после получения.

Помимо этого рейса в челябинском аэропорте переносили другие два до северной столицы. Изначальное время вылета, назначенное на 6:15 и 7:40, было перенесено на 9:55. Сейчас на обоих рейсах уже завершилась регистрация пассажиров.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В международном аэропорте Курчатова в Челябинске 28 ноября вновь перенесли рейс до Санкт-Петербурга. Согласно онлайн-табло, задержка рейса уже превысила шесть часов. «Вылет в 5:40. Расчетное время — 11:50. Задерживается», — указано в табло аэропорта на официальном сайте. Ранее вылет переносили сразу почти на пять часов. Рейс планировали выпустить в 10:20, но в итоге снова перенесли. Авиаперевозчиком выступает компания «Победа». Агентство уже направило туда запрос. Ответ будет опубликован после получения. Помимо этого рейса в челябинском аэропорте переносили другие два до северной столицы. Изначальное время вылета, назначенное на 6:15 и 7:40, было перенесено на 9:55. Сейчас на обоих рейсах уже завершилась регистрация пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...