В Пермском крае мокрый снег грозит авариями на системах ЖКХ и ДТП на дорогах

В Пермском крае сильное отложение мокрого снега может вызвать аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства и привести к росту дорожно-транспортных происшествий. О неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются 29 ноября — 1 декабря, предупредило в Telegram краевое министерство территориальной безопасности.
«29 ноября — 01 декабря местами по Пермскому краю ожидаются сильные сложные гололедно-изморозевые отложения, сильное отложение мокрого снега. В связи прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), образование заторов на дорогах, рост ДТП», — говорится в канале.
Жителям рекомендовано избегать нахождения вблизи деревьев, ЛЭП и не парковать транспорт рядом с ними. Водителей минтербезопасности просит соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. URA.RU рассказывало, что начавшаяся неделя в регионе оказалась значительно теплее нормы. При этом в конце недели синоптики прогнозируют значительное похолодание.
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