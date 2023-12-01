В Челябинске из-за ремонта перекроют дорогу и изменят маршрут троллейбуса

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Остановка общественного транспорта на площади Революции. Челябинск, троллейбус, пассажир, остановка общественного транспорта
Отмена троллейбуса №10 и ограничения будут действовать до 20:00 17 декабря Фото:

В Челябинске троллейбус №10 с 4 по 17 декабря изменит свой маршрут из-за капитального ремонта теплотрассы. Кроме того участок на улице Новороссийской будет перекрыт для автомобилистов, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«В связи с капитальным ремонтом участка теплотрассы с 8:00 4 декабря до 20:00 17 декабря ограничено движение транспорта по улице Новороссийской в районе дома № 105А. На участке от улицы Гагарина до улицы Электровозной 5-й также закрывается движение троллейбуса №10», — уточнили в мэрии.

Троллейбус направят по маршруту Парк Гагарина — Кольцо «Озеро Смолино». По участку, где отменен проезд троллейбуса, продолжат следовать автобусы №27 и №33.

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В Челябинске троллейбус №10 с 4 по 17 декабря изменит свой маршрут из-за капитального ремонта теплотрассы. Кроме того участок на улице Новороссийской будет перекрыт для автомобилистов, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «В связи с капитальным ремонтом участка теплотрассы с 8:00 4 декабря до 20:00 17 декабря ограничено движение транспорта по улице Новороссийской в районе дома № 105А. На участке от улицы Гагарина до улицы Электровозной 5-й также закрывается движение троллейбуса №10», — уточнили в мэрии. Троллейбус направят по маршруту Парк Гагарина — Кольцо «Озеро Смолино». По участку, где отменен проезд троллейбуса, продолжат следовать автобусы №27 и №33.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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