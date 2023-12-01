В Челябинске из-за ремонта перекроют дорогу и изменят маршрут троллейбуса

01 декабря 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Отмена троллейбуса №10 и ограничения будут действовать до 20:00 17 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске троллейбус №10 с 4 по 17 декабря изменит свой маршрут из-за капитального ремонта теплотрассы. Кроме того участок на улице Новороссийской будет перекрыт для автомобилистов, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «В связи с капитальным ремонтом участка теплотрассы с 8:00 4 декабря до 20:00 17 декабря ограничено движение транспорта по улице Новороссийской в районе дома № 105А. На участке от улицы Гагарина до улицы Электровозной 5-й также закрывается движение троллейбуса №10», — уточнили в мэрии. Троллейбус направят по маршруту Парк Гагарина — Кольцо «Озеро Смолино». По участку, где отменен проезд троллейбуса, продолжат следовать автобусы №27 и №33.

В Челябинске троллейбус №10 с 4 по 17 декабря изменит свой маршрут из-за капитального ремонта теплотрассы. Кроме того участок на улице Новороссийской будет перекрыт для автомобилистов, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «В связи с капитальным ремонтом участка теплотрассы с 8:00 4 декабря до 20:00 17 декабря ограничено движение транспорта по улице Новороссийской в районе дома № 105А. На участке от улицы Гагарина до улицы Электровозной 5-й также закрывается движение троллейбуса №10», — уточнили в мэрии. Троллейбус направят по маршруту Парк Гагарина — Кольцо «Озеро Смолино». По участку, где отменен проезд троллейбуса, продолжат следовать автобусы №27 и №33.