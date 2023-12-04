Сугроб оставили напротив городского ЦУМа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Березников (Пермский край) пожаловались в соцсетях на огромный сугроб в деловом центре города. На это обратил внимание один из подписчиков группы «Все Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, а вы не пробовали вывозить? Все-таки один из деловых районов города и такая картина. Весной будете тонуть и терять покупателей», — пишет пользователь. Также он выложил фото, на котором видно, что сугроб лежит напротив ЦУМа.

В комментариях подписчики также стали негодовать из-за этой ситуации. Многие отмечают, что такое происходит уже не первый год, а огромные сугробы лежат по всему городу, не только в центре. «Весь город в таких снежный кучах», «Скоро опять будут огромные горы снега по всему городу, вывозить его видимо для них затруднительно», «Там рядом с дорогой такая же куча была в пятницу», — пишут подписчики. В комментариях свой ответ дали с официальной страницы городской мэрии, там заявили, что вопрос определения площадки для складирования снега с городских территорий сейчас рассматривается.