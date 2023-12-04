В Березниках коммунальщики соорудили сугроб в деловом центре города. Фото

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Сугроб оставили напротив городского ЦУМа Фото:

Жители Березников (Пермский край) пожаловались в соцсетях на огромный сугроб в деловом центре города. На это обратил внимание один из подписчиков группы «Все Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, а вы не пробовали вывозить? Все-таки один из деловых районов города и такая картина. Весной будете тонуть и терять покупателей», — пишет пользователь. Также он выложил фото, на котором видно, что сугроб лежит напротив ЦУМа.

В комментариях подписчики также стали негодовать из-за этой ситуации. Многие отмечают, что такое происходит уже не первый год, а огромные сугробы лежат по всему городу, не только в центре. «Весь город в таких снежный кучах», «Скоро опять будут огромные горы снега по всему городу, вывозить его видимо для них затруднительно», «Там рядом с дорогой такая же куча была в пятницу», — пишут подписчики. В комментариях свой ответ дали с официальной страницы городской мэрии, там заявили, что вопрос определения площадки для складирования снега с городских территорий сейчас рассматривается.

Сугроб в центре города
Сугроб в центре города

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Жители Березников (Пермский край) пожаловались в соцсетях на огромный сугроб в деловом центре города. На это обратил внимание один из подписчиков группы «Все Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, а вы не пробовали вывозить? Все-таки один из деловых районов города и такая картина. Весной будете тонуть и терять покупателей», — пишет пользователь. Также он выложил фото, на котором видно, что сугроб лежит напротив ЦУМа. В комментариях подписчики также стали негодовать из-за этой ситуации. Многие отмечают, что такое происходит уже не первый год, а огромные сугробы лежат по всему городу, не только в центре. «Весь город в таких снежный кучах», «Скоро опять будут огромные горы снега по всему городу, вывозить его видимо для них затруднительно», «Там рядом с дорогой такая же куча была в пятницу», — пишут подписчики. В комментариях свой ответ дали с официальной страницы городской мэрии, там заявили, что вопрос определения площадки для складирования снега с городских территорий сейчас рассматривается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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