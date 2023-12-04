Власти РФ ждут от Минобороны разъяснений по показателям здоровья для призывников

Генерал Липовой: призывникам будет сложнее симулировать болезни

05 декабря 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Список заболеваний для негодности к службе будет изменен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU О новых изменениях в процессе медосвидетельствования граждан не будет известно до нового объявления от Министерства обороны России. Депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации и общественного совета при Минобороны не смогли дать ответ на вопрос, чего стоит ожидать в связи с новыми требованиями к состоянию здоровья призывников. Ранее Минобороны предложило изменить организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы. Предполагается, что нововведения будут применяться при постановке на воинский учет, призыве на службу, заключении контрактов с Минобороны, а также при мобилизации и военных сборах. Сами изменения не конкретизируются. Общественное обсуждение проекта началось 28 ноября и завершится 12 декабря. Новость по теме Кого не будут призывать при мобилизации после приказа Шойгу «Пока неизвестно, подождем конкретики от Минобороны», — сказал глава комитета по обороне Андрей Картаполов. «Я пока не видел документов, ни чего конкретного сказать не могу», — отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области, Герой РФ Дмитрий Перминов. В общественном совете подчеркнули, что также ждут конкретики, которую им никто предоставить не смог. URA.RU направило запрос в Министерство обороны. На момент публикации ответ не поступил. Нынешний список заболеваний некоторые призывники используют, чтобы «откосить» от службы, подчеркнул в разговоре с агентством председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой. «Будет расширен список тех болезней, при которых можно служить без ограничений, ограниченно и при которых граждане не будут призываться к службе в армии, тем более их не будут направлять на выполнение боевых задач. Сейчас же призывники симулируют, многие стали прикрываться несуществующими заболеваниями. Поэтому скорее всего будет пересмотрен еще раз список, перечень болезней и диагнозов», — добавил эксперт. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил список болезней, с которыми ограниченно годным к службе нельзя вступать в ряды ВС РФ в период мобилизации, военного положения и военного времени. В него попали люди с ВИЧ, гепатитами B и C, всеми формами туберкулеза, сахарным диабетом первого типа, психическими расстройствами, инсультами, заболеваниями сердца. Количество диагнозов, при которых нельзя служить в армии будет сокращаться, заявлял URA.RU член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О новых изменениях в процессе медосвидетельствования граждан не будет известно до нового объявления от Министерства обороны России. Депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации и общественного совета при Минобороны не смогли дать ответ на вопрос, чего стоит ожидать в связи с новыми требованиями к состоянию здоровья призывников. Ранее Минобороны предложило изменить организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы. Предполагается, что нововведения будут применяться при постановке на воинский учет, призыве на службу, заключении контрактов с Минобороны, а также при мобилизации и военных сборах. Сами изменения не конкретизируются. Общественное обсуждение проекта началось 28 ноября и завершится 12 декабря. «Пока неизвестно, подождем конкретики от Минобороны», — сказал глава комитета по обороне Андрей Картаполов. «Я пока не видел документов, ни чего конкретного сказать не могу», — отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области, Герой РФ Дмитрий Перминов. В общественном совете подчеркнули, что также ждут конкретики, которую им никто предоставить не смог. URA.RU направило запрос в Министерство обороны. На момент публикации ответ не поступил. Нынешний список заболеваний некоторые призывники используют, чтобы «откосить» от службы, подчеркнул в разговоре с агентством председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой. «Будет расширен список тех болезней, при которых можно служить без ограничений, ограниченно и при которых граждане не будут призываться к службе в армии, тем более их не будут направлять на выполнение боевых задач. Сейчас же призывники симулируют, многие стали прикрываться несуществующими заболеваниями. Поэтому скорее всего будет пересмотрен еще раз список, перечень болезней и диагнозов», — добавил эксперт. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил список болезней, с которыми ограниченно годным к службе нельзя вступать в ряды ВС РФ в период мобилизации, военного положения и военного времени. В него попали люди с ВИЧ, гепатитами B и C, всеми формами туберкулеза, сахарным диабетом первого типа, психическими расстройствами, инсультами, заболеваниями сердца. Количество диагнозов, при которых нельзя служить в армии будет сокращаться, заявлял URA.RU член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.