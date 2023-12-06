Челябинцев предупредили о заморозках природным феноменом. Фото

В Копейске появилось гало, предвещающее сильные морозы
© Служба новостей «URA.RU»
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Гало, радуга, смог, мороз. Челябинск, радуга, погода, гало, климат, природа, экология
«Три солнца» предвещают сильные морозы Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, зафиксирован эффект гало. Где сделано фото природного явления, которое предвещает сильные морозы, рассказал URA.RU местный житель Александр Новаковский.

«Эффект гало. Фото сделано в Копейске на Мечникова, 1 в 14:21», — сообщил URA.RU Новаковский.

Феномен гало получается от кристалликов льда, которые на морозе преломляют солнечный свет и дают сияние с эффектом ложного солнца. Таким образом визуально можно наблюдать три солнца вместо одного. Это природное явление появляется накануне или в процессе сильных морозов.

Ранее в челябинском ЦГМС URA.RU сообщили, что в городе 8 декабря ожидаются морозы до минус 35 градусов. Холода останутся в областном центре и на выходных. Осадков в эти дни не ожидается.

Эффект гало предвещает сильные морозы
Эффект гало предвещает сильные морозы

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, зафиксирован эффект гало. Где сделано фото природного явления, которое предвещает сильные морозы, рассказал URA.RU местный житель Александр Новаковский. «Эффект гало. Фото сделано в Копейске на Мечникова, 1 в 14:21», — сообщил URA.RU Новаковский. Феномен гало получается от кристалликов льда, которые на морозе преломляют солнечный свет и дают сияние с эффектом ложного солнца. Таким образом визуально можно наблюдать три солнца вместо одного. Это природное явление появляется накануне или в процессе сильных морозов. Ранее в челябинском ЦГМС URA.RU сообщили, что в городе 8 декабря ожидаются морозы до минус 35 градусов. Холода останутся в областном центре и на выходных. Осадков в эти дни не ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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