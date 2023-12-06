Челябинцев предупредили о заморозках природным феноменом. Фото

В Копейске появилось гало, предвещающее сильные морозы

06 декабря 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

«Три солнца» предвещают сильные морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, зафиксирован эффект гало. Где сделано фото природного явления, которое предвещает сильные морозы, рассказал URA.RU местный житель Александр Новаковский. «Эффект гало. Фото сделано в Копейске на Мечникова, 1 в 14:21», — сообщил URA.RU Новаковский. Феномен гало получается от кристалликов льда, которые на морозе преломляют солнечный свет и дают сияние с эффектом ложного солнца. Таким образом визуально можно наблюдать три солнца вместо одного. Это природное явление появляется накануне или в процессе сильных морозов. Ранее в челябинском ЦГМС URA.RU сообщили, что в городе 8 декабря ожидаются морозы до минус 35 градусов. Холода останутся в областном центре и на выходных. Осадков в эти дни не ожидается. Эффект гало предвещает сильные морозы Александр Новаковский

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, зафиксирован эффект гало. Где сделано фото природного явления, которое предвещает сильные морозы, рассказал URA.RU местный житель Александр Новаковский. «Эффект гало. Фото сделано в Копейске на Мечникова, 1 в 14:21», — сообщил URA.RU Новаковский. Феномен гало получается от кристалликов льда, которые на морозе преломляют солнечный свет и дают сияние с эффектом ложного солнца. Таким образом визуально можно наблюдать три солнца вместо одного. Это природное явление появляется накануне или в процессе сильных морозов. Ранее в челябинском ЦГМС URA.RU сообщили, что в городе 8 декабря ожидаются морозы до минус 35 градусов. Холода останутся в областном центре и на выходных. Осадков в эти дни не ожидается.