В Копейске, городе-спутнике Челябинска, зафиксирован эффект гало. Где сделано фото природного явления, которое предвещает сильные морозы, рассказал URA.RU местный житель Александр Новаковский.
«Эффект гало. Фото сделано в Копейске на Мечникова, 1 в 14:21», — сообщил URA.RU Новаковский.
Феномен гало получается от кристалликов льда, которые на морозе преломляют солнечный свет и дают сияние с эффектом ложного солнца. Таким образом визуально можно наблюдать три солнца вместо одного. Это природное явление появляется накануне или в процессе сильных морозов.
Ранее в челябинском ЦГМС URA.RU сообщили, что в городе 8 декабря ожидаются морозы до минус 35 градусов. Холода останутся в областном центре и на выходных. Осадков в эти дни не ожидается.
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