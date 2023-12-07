Пермяков зовут строить аэропорт на Алтае за зарплату в 180 тысяч рублей

Пропускная способность нового терминала аэропорта составит 600 пассажиров в час Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям в Барнауле Алтайского края, где необходимо вахтовым методом трудиться на строительстве нового терминала аэропорта. На объект срочно требуются бетонщики с опытом работы, которым обещают платить 180 тысяч рублей за вахту в 60 смен.

«Вакансии для соискателей из Пермского края. В Барнаул на строительство аэровокзального комплекса требуются бетонщики с опытом работы. В обязанности входят заливка бетонной смеси и уход за ней. Сроки вахты — от 30 до 60 рабочих смен. Предпочтительнее выбрать 60 смен, за которые будет выплачено около 180 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Рабочим обещают предоставить питание и проживание в общежитиях в комнатах, рассчитанных на несколько человек. Также вахтовиков обеспечат спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Строительство нового терминала аэропорта в Барнауле начали в 2023 году и планируют завершить в 2025 году. Подрядчиком выступает АО «Монолитное строительное управление-1» из Московской области. Аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий будет в два раза крупнее существующего терминала. Пропускная способность составит 600 пассажиров в час.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работать вахтовым методом мойщиками Superjet, Airbus и Boeing в аэропортах Москвы. За вахту в 60 смен обещают платить зарплату более 280 тысяч рублей.