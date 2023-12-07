Происшествия Бастрыкин взял на контроль дело о сносе гаражей в Пермском крае 08 декабря 2023 в 13:52 Размер текста - 17 + Бастрыкин получить предоставить ему доклад по ходу расследования Фото: Следственный комитет РФ Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по массовому сносу гаражей в Добрянке (Пермский край). Ранее жители города обращались к Бастрыкину из-за незаконного сноса сотен построек. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра СКР. «Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с обращением о сносе гаражей в Добрянке Пермского края. К главе СК России А.И. Бастрыкину через Информационный центр обратилась жительница Пермского края по вопросу нарушения прав собственников гаражей в городе Добрянке», — сообщается в telegram-канале. История со сносом гаражей получила распространение в соцсетях. После распада СССР добрянцы создали кооператив и приватизировали более 800 гаражей. Недавно их начали сносить, сейчас уже уничтожено более 300 построек. В СУ СК по Пермскому краю возбудили уголовное дело после сноса, Бастрыкин поручил главе регионального управления Денису Головкину представить доклад о ходе расследования дела. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по массовому сносу гаражей в Добрянке (Пермский край). Ранее жители города обращались к Бастрыкину из-за незаконного сноса сотен построек. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра СКР. «Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с обращением о сносе гаражей в Добрянке Пермского края. К главе СК России А.И. Бастрыкину через Информационный центр обратилась жительница Пермского края по вопросу нарушения прав собственников гаражей в городе Добрянке», — сообщается в telegram-канале. История со сносом гаражей получила распространение в соцсетях. После распада СССР добрянцы создали кооператив и приватизировали более 800 гаражей. Недавно их начали сносить, сейчас уже уничтожено более 300 построек. В СУ СК по Пермскому краю возбудили уголовное дело после сноса, Бастрыкин поручил главе регионального управления Денису Головкину представить доклад о ходе расследования дела. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям