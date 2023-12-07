07 декабря 2023

Бастрыкин взял на контроль дело о сносе гаражей в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин получить предоставить ему доклад по ходу расследования Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по массовому сносу гаражей в Добрянке (Пермский край). Ранее жители города обращались к Бастрыкину из-за незаконного сноса сотен построек. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра СКР.

«Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с обращением о сносе гаражей в Добрянке Пермского края. К главе СК России А.И. Бастрыкину через Информационный центр обратилась жительница Пермского края по вопросу нарушения прав собственников гаражей в городе Добрянке», — сообщается в telegram-канале.

История со сносом гаражей получила распространение в соцсетях. После распада СССР добрянцы создали кооператив и приватизировали более 800 гаражей. Недавно их начали сносить, сейчас уже уничтожено более 300 построек. В СУ СК по Пермскому краю возбудили уголовное дело после сноса, Бастрыкин поручил главе регионального управления Денису Головкину представить доклад о ходе расследования дела.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по массовому сносу гаражей в Добрянке (Пермский край). Ранее жители города обращались к Бастрыкину из-за незаконного сноса сотен построек. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра СКР. «Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с обращением о сносе гаражей в Добрянке Пермского края. К главе СК России А.И. Бастрыкину через Информационный центр обратилась жительница Пермского края по вопросу нарушения прав собственников гаражей в городе Добрянке», — сообщается в telegram-канале. История со сносом гаражей получила распространение в соцсетях. После распада СССР добрянцы создали кооператив и приватизировали более 800 гаражей. Недавно их начали сносить, сейчас уже уничтожено более 300 построек. В СУ СК по Пермскому краю возбудили уголовное дело после сноса, Бастрыкин поручил главе регионального управления Денису Головкину представить доклад о ходе расследования дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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