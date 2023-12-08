В ЦИК посчитали партии, которые смогут участвовать в президентских выборах-2024

ЦИК: в выборах президента РФ 2024 года имеют право участвовать 25 партий

08 декабря 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Всего в выборах смогут принять участие 25 партий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В президентских выборах 2024 года в России смогу принять участие 25 политических партий. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко. «25 политических партий имеют право выдвигать кандидатов на выборах президента РФ», — заявил Шевенко во время первого заседания ЦИК после объявления выборов президента в 2024 году. Кроме того, он рассказал о процедуре по сбору подписей для кандидатов, которые будут выдвинуты от политических партий, и самовыдвиженцев. По словам Шевченко, первая категория участников выборов должна собрать для регистрации не менее 100 тысяч подписей избиратели. То есть не более 2,5 тысяч на субъект РФ. Для самовыдвиженцев должны предъявить 300 тысяч подписей. То есть не более 7,5 тысяч с субъекта Федерации. Но есть исключения: тех кандидатов, кто выдвинется от политических партий, имеющих фракции в Госдуме Федерального собрания РФ, освободят от сбора подписей. Также Шевченко перечислил партии, которым не нужно собирать подписи для выборов. В их число вошли партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Новые люди». А также ЛДПР и КПРФ. Ранее в ЦИК РФ рассказали, что предвыборная агитация в СМИ по президентским выборам пройдет с февраля по март. В частности, с 17 февраля по 15 марта.

В президентских выборах 2024 года в России смогу принять участие 25 политических партий. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко. «25 политических партий имеют право выдвигать кандидатов на выборах президента РФ», — заявил Шевенко во время первого заседания ЦИК после объявления выборов президента в 2024 году. Кроме того, он рассказал о процедуре по сбору подписей для кандидатов, которые будут выдвинуты от политических партий, и самовыдвиженцев. По словам Шевченко, первая категория участников выборов должна собрать для регистрации не менее 100 тысяч подписей избиратели. То есть не более 2,5 тысяч на субъект РФ. Для самовыдвиженцев должны предъявить 300 тысяч подписей. То есть не более 7,5 тысяч с субъекта Федерации. Но есть исключения: тех кандидатов, кто выдвинется от политических партий, имеющих фракции в Госдуме Федерального собрания РФ, освободят от сбора подписей. Также Шевченко перечислил партии, которым не нужно собирать подписи для выборов. В их число вошли партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Новые люди». А также ЛДПР и КПРФ. Ранее в ЦИК РФ рассказали, что предвыборная агитация в СМИ по президентским выборам пройдет с февраля по март. В частности, с 17 февраля по 15 марта.