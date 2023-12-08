Политика Выборы Стали известны даты предвыборной агитации в СМИ Предвыборная агитация пройдет с 17 февраля по 15 марта 08 декабря 2023 в 14:55 Размер текста - 17 + Предвыборная агитация пройдет с 17 февраля до 15 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Предвыборная агитация по президентским выборам пройдет в период с середины февраля по середину марта. В частности, с 17 февраля по 15 марта. Об этом сообщили в ЦИК РФ. «Предвыборная агитация в СМИ на выборах президента пройдет с 17 февраля до 15 марта», — заявили в ЦИК РФ во время трансляции на своем сайте. Ранее ЦИК утвердила трехдневное голосование на выборах президента. Оно пройдет с 15 по 17 марта. Данное решение было принято во время заседания комиссии. Предвыборная агитация по президентским выборам пройдет в период с середины февраля по середину марта. В частности, с 17 февраля по 15 марта. Об этом сообщили в ЦИК РФ. «Предвыборная агитация в СМИ на выборах президента пройдет с 17 февраля до 15 марта», — заявили в ЦИК РФ во время трансляции на своем сайте. Ранее ЦИК утвердила трехдневное голосование на выборах президента. Оно пройдет с 15 по 17 марта. Данное решение было принято во время заседания комиссии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям