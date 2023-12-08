Стали известны даты предвыборной агитации в СМИ

Предвыборная агитация пройдет с 17 февраля до 15 марта
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Предвыборная агитация по президентским выборам пройдет в период с середины февраля по середину марта. В частности, с 17 февраля по 15 марта. Об этом сообщили в ЦИК РФ.
«Предвыборная агитация в СМИ на выборах президента пройдет с 17 февраля до 15 марта», — заявили в ЦИК РФ во время трансляции на своем сайте.
Ранее ЦИК утвердила трехдневное голосование на выборах президента. Оно пройдет с 15 по 17 марта. Данное решение было принято во время заседания комиссии.
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