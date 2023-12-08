Стали известны даты предвыборной агитации в СМИ

Предвыборная агитация пройдет с 17 февраля по 15 марта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург , выборы, голосование, выборы2022
Предвыборная агитация пройдет с 17 февраля до 15 марта Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Предвыборная агитация по президентским выборам пройдет в период с середины февраля по середину марта. В частности, с 17 февраля по 15 марта. Об этом сообщили в ЦИК РФ.

«Предвыборная агитация в СМИ на выборах президента пройдет с 17 февраля до 15 марта», — заявили в ЦИК РФ во время трансляции на своем сайте.

Ранее ЦИК утвердила трехдневное голосование на выборах президента. Оно пройдет с 15 по 17 марта. Данное решение было принято во время заседания комиссии.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предвыборная агитация по президентским выборам пройдет в период с середины февраля по середину марта. В частности, с 17 февраля по 15 марта. Об этом сообщили в ЦИК РФ. «Предвыборная агитация в СМИ на выборах президента пройдет с 17 февраля до 15 марта», — заявили в ЦИК РФ во время трансляции на своем сайте. Ранее ЦИК утвердила трехдневное голосование на выборах президента. Оно пройдет с 15 по 17 марта. Данное решение было принято во время заседания комиссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...