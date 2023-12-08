Путин назначил 16 новых судей в Свердловской области

В Свердловской области назначены 16 новых судей. Указ за подписью президента России Владимира Путина размещен на портале правовой информации.
Судьями Свердловского областного суда стали Залина Доева, Лариса Курищева и Ирина Мохначева. Еще 13 специалистов назначены в районные и городские суды, следует из указа.
Гусарова Ксения стала судьей Артинского райсуда, Анастасия Весова, Ксения Поваго и Евгения Сушкова стали судьями Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. В городском суде Лесного теперь будет работать Марина Рождественская.
В Верхнепышминский городской суд назначили Оксану Рзаеву, а в Дзержинский райсуд — Екатерину Никифорову и Юлия Рожкову. Судьей Ивдельского суда стала Ирина Новикова. Марию Шистерову назначили судьей Красноуфмского суда, Ивана Анисимкова — Ревдинского, Ярославу Долговых — Синарского, а Анастасию Соболеву — Сысертского суда.
В последний раз Путин назначал судей в регионе в конце сентября. Тогда штат свердловских судов пополнился на два человека.
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