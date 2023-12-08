Путин назначил 16 новых судей в Свердловской области

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Приговор бывшему зам главы администрации Нелюбину Андрею И Кушнареву Евгению. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
В Свердловском облсуде появились три новых сотрудника Фото:

В Свердловской области назначены 16 новых судей. Указ за подписью президента России Владимира Путина размещен на портале правовой информации.

Судьями Свердловского областного суда стали Залина Доева, Лариса Курищева и Ирина Мохначева. Еще 13 специалистов назначены в районные и городские суды, следует из указа.

Гусарова Ксения стала судьей Артинского райсуда, Анастасия Весова, Ксения Поваго и Евгения Сушкова стали судьями Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. В городском суде Лесного теперь будет работать Марина Рождественская.

В Верхнепышминский городской суд назначили Оксану Рзаеву, а в Дзержинский райсуд — Екатерину Никифорову и Юлия Рожкову. Судьей Ивдельского суда стала Ирина Новикова. Марию Шистерову назначили судьей Красноуфмского суда, Ивана Анисимкова — Ревдинского, Ярославу Долговых — Синарского, а Анастасию Соболеву — Сысертского суда.

В последний раз Путин назначал судей в регионе в конце сентября. Тогда штат свердловских судов пополнился на два человека.

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В Свердловской области назначены 16 новых судей. Указ за подписью президента России Владимира Путина размещен на портале правовой информации. Судьями Свердловского областного суда стали Залина Доева, Лариса Курищева и Ирина Мохначева. Еще 13 специалистов назначены в районные и городские суды, следует из указа. Гусарова Ксения стала судьей Артинского райсуда, Анастасия Весова, Ксения Поваго и Евгения Сушкова стали судьями Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. В городском суде Лесного теперь будет работать Марина Рождественская. В Верхнепышминский городской суд назначили Оксану Рзаеву, а в Дзержинский райсуд — Екатерину Никифорову и Юлия Рожкову. Судьей Ивдельского суда стала Ирина Новикова. Марию Шистерову назначили судьей Красноуфмского суда, Ивана Анисимкова — Ревдинского, Ярославу Долговых — Синарского, а Анастасию Соболеву — Сысертского суда. В последний раз Путин назначал судей в регионе в конце сентября. Тогда штат свердловских судов пополнился на два человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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