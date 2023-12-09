Коммунальные службы Челябинска продолжают аварийные работы на магистральном водоводе, но ситуацию осложняет низкая температура воздуха. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Работы на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску продолжаются. Они будут вестись непрерывно до полного устранения повреждения», — заявили в мэрии.
К устранению прорыва на северо-западе Челябинска аварийные бригады приступили еще утром. На месте работают семь единиц техники и 14 специалистов аварийных бригад. Ситуация находится на личном контроле главы Натальи Котовой.
В Челябинске 9 декабря на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску произошла крупная коммунальная авария. Во дворах подтопило парковки, проезжие части и тротуары. В результате ГИБДД было вынуждено закрыть движение транспорта.
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