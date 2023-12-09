09 декабря 2023

В Челябинске аварийные работы на водоводе осложняются морозами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальная авария на Крестинского. Екатеринбург, коммунальная авария, жкх, прорыв водовода, потоп
Аварию устраняют 7 единиц техники и 14 рабочих Фото:

Коммунальные службы Челябинска продолжают аварийные работы на магистральном водоводе, но ситуацию осложняет низкая температура воздуха. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Работы на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску продолжаются. Они будут вестись непрерывно до полного устранения повреждения», — заявили в мэрии.

К устранению прорыва на северо-западе Челябинска аварийные бригады приступили еще утром. На месте работают семь единиц техники и 14 специалистов аварийных бригад. Ситуация находится на личном контроле главы Натальи Котовой.

В Челябинске 9 декабря на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску произошла крупная коммунальная авария. Во дворах подтопило парковки, проезжие части и тротуары. В результате ГИБДД было вынуждено закрыть движение транспорта.

Устранять прорыв рабочим приходится в экстремальных условиях
Устранять прорыв рабочим приходится в экстремальных условиях
Фото:

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Коммунальные службы Челябинска продолжают аварийные работы на магистральном водоводе, но ситуацию осложняет низкая температура воздуха. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Работы на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску продолжаются. Они будут вестись непрерывно до полного устранения повреждения», — заявили в мэрии. К устранению прорыва на северо-западе Челябинска аварийные бригады приступили еще утром. На месте работают семь единиц техники и 14 специалистов аварийных бригад. Ситуация находится на личном контроле главы Натальи Котовой. В Челябинске 9 декабря на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску произошла крупная коммунальная авария. Во дворах подтопило парковки, проезжие части и тротуары. В результате ГИБДД было вынуждено закрыть движение транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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