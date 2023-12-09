В Челябинске аварийные работы на водоводе осложняются морозами. Фото

10 декабря 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Аварию устраняют 7 единиц техники и 14 рабочих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Коммунальные службы Челябинска продолжают аварийные работы на магистральном водоводе, но ситуацию осложняет низкая температура воздуха. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Работы на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску продолжаются. Они будут вестись непрерывно до полного устранения повреждения», — заявили в мэрии. К устранению прорыва на северо-западе Челябинска аварийные бригады приступили еще утром. На месте работают семь единиц техники и 14 специалистов аварийных бригад. Ситуация находится на личном контроле главы Натальи Котовой. В Челябинске 9 декабря на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску произошла крупная коммунальная авария. Во дворах подтопило парковки, проезжие части и тротуары. В результате ГИБДД было вынуждено закрыть движение транспорта. Устранять прорыв рабочим приходится в экстремальных условиях Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Коммунальные службы Челябинска продолжают аварийные работы на магистральном водоводе, но ситуацию осложняет низкая температура воздуха. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Работы на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску продолжаются. Они будут вестись непрерывно до полного устранения повреждения», — заявили в мэрии. К устранению прорыва на северо-западе Челябинска аварийные бригады приступили еще утром. На месте работают семь единиц техники и 14 специалистов аварийных бригад. Ситуация находится на личном контроле главы Натальи Котовой. В Челябинске 9 декабря на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску произошла крупная коммунальная авария. Во дворах подтопило парковки, проезжие части и тротуары. В результате ГИБДД было вынуждено закрыть движение транспорта.