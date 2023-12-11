В Челябинске в ноябре 2023 по сравнению с аналогичным периодом 2022 года стали продаваться быстрее на 35%. Срок экспозиции на первичном рынке жилья сократился со 110 до 71 дня. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинске были проанализированы сроки продажи квартир в новостройках в ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В результате аналитики выявили, что средний срок экспозиции квартир в новостройках за год сократился на 35%, со 110 до 71 дня», — сообщили в ведомстве.
Как отметили аналитики «Авито Недвижимость», в Челябинске квартиры стали продаваться втрое быстрее по причине дисбаланса на ипотечном рынке жилья. В то время, как ипотечная ставка на вторичное жилье выросла до 17%, у квартир в новостройках она осталась на прежнем уровне 5-6%.
В результате спрос на первичное жилье в городе вырос на 28%. Многие квартиры в новостройках, особенно однокомнатное жилье, стали продаваться еще до старта продаж. Оставшиеся новые квартиры стали значительно быстрее уходить с экспозиции.
В Челябинске квартиры стали продаваться втрое быстрее по причине дисбаланса на ипотечном рынке жилья
Инфографика: URA.RU
Средний срок экспозиции квартир в новостройках за год сократился на 35%, со 110 до 71 дня
Инфографика: URA.RU
В 2023 году многие квартиры в новостройках, особенно однокомнатное жилье, стали продаваться еще до старта продаж. Оставшиеся новые квартиры стали значительно быстрее уходить с экспозиции.
В Челябинске в ноябре 2023 по сравнению с аналогичным периодом 2022 года стали продаваться быстрее на 35%. Срок экспозиции на первичном рынке жилья сократился со 110 до 71 дня. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске были проанализированы сроки продажи квартир в новостройках в ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В результате аналитики выявили, что средний срок экспозиции квартир в новостройках за год сократился на 35%, со 110 до 71 дня», — сообщили в ведомстве. Как отметили аналитики «Авито Недвижимость», в Челябинске квартиры стали продаваться втрое быстрее по причине дисбаланса на ипотечном рынке жилья. В то время, как ипотечная ставка на вторичное жилье выросла до 17%, у квартир в новостройках она осталась на прежнем уровне 5-6%. В результате спрос на первичное жилье в городе вырос на 28%. Многие квартиры в новостройках, особенно однокомнатное жилье, стали продаваться еще до старта продаж. Оставшиеся новые квартиры стали значительно быстрее уходить с экспозиции.