В Подмосковье задержали мигранта, который напал на женщину

12 декабря 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Мигрант из Узбекистана арестован в Подольске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Подольске задержан и арестован мигрант из страны Центральной Азии. В ноябре он напал на 51-летнюю женщину. «В Подольске арестовали мигранта, напавшего на женщину и избившего прохожего, вступившегося за нее», — сообщает управление Следственного комитета РФ по Московской области. Там добавили, что происшествие произошло рядом с домами на улице Профсоюзной. Подвергшись нападению, женщина кричала и просила о помощи, на что откликнулся прохожий и защитил ее от нападавшего. Затем злоумышленник обратил внимание на мужчину, который вступился за женщину, и избил его ногами. Сегодня следователи сообщили, что мигрант будет обвиняться в покушении на изнасилование и причинении вреда здоровью.

В Подольске задержан и арестован мигрант из страны Центральной Азии. В ноябре он напал на 51-летнюю женщину. «В Подольске арестовали мигранта, напавшего на женщину и избившего прохожего, вступившегося за нее», — сообщает управление Следственного комитета РФ по Московской области. Там добавили, что происшествие произошло рядом с домами на улице Профсоюзной. Подвергшись нападению, женщина кричала и просила о помощи, на что откликнулся прохожий и защитил ее от нападавшего. Затем злоумышленник обратил внимание на мужчину, который вступился за женщину, и избил его ногами. Сегодня следователи сообщили, что мигрант будет обвиняться в покушении на изнасилование и причинении вреда здоровью.