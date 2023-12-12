В Подмосковье задержали мигранта, который напал на женщину

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Мигрант из Узбекистана арестован в Подольске Фото:

В Подольске задержан и арестован мигрант из страны Центральной Азии. В ноябре он напал на 51-летнюю женщину.

«В Подольске арестовали мигранта, напавшего на женщину и избившего прохожего, вступившегося за нее», — сообщает управление Следственного комитета РФ по Московской области. Там добавили, что происшествие произошло рядом с домами на улице Профсоюзной. Подвергшись нападению, женщина кричала и просила о помощи, на что откликнулся прохожий и защитил ее от нападавшего.

Затем злоумышленник обратил внимание на мужчину, который вступился за женщину, и избил его ногами. Сегодня следователи сообщили, что мигрант будет обвиняться в покушении на изнасилование и причинении вреда здоровью.

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В Подольске задержан и арестован мигрант из страны Центральной Азии. В ноябре он напал на 51-летнюю женщину. «В Подольске арестовали мигранта, напавшего на женщину и избившего прохожего, вступившегося за нее», — сообщает управление Следственного комитета РФ по Московской области. Там добавили, что происшествие произошло рядом с домами на улице Профсоюзной. Подвергшись нападению, женщина кричала и просила о помощи, на что откликнулся прохожий и защитил ее от нападавшего. Затем злоумышленник обратил внимание на мужчину, который вступился за женщину, и избил его ногами. Сегодня следователи сообщили, что мигрант будет обвиняться в покушении на изнасилование и причинении вреда здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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