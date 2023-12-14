В РФ появится единый оператор стройки частного жилья

15 декабря 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Строительство частного жилья станет локомотивом развития регионов РФ, считают авторы проекта Фото: Илья Московец © URA.RU В РФ планируют создать единого оператора, который будет отвечать за строительство частных домов. Ведомство будет решать вопросы комплексной застройки, планировки сетей ЖКХ, дорог и другой инфраструктуры. Соответствующий проект представил Общественный совет при Минстрое, передают застройщики, знакомые с инициативой. «В России может появиться единый оператор стройки частных домов в малоэтажных поселков. Структура будет централизованно решать вопросы комплексной застройки территорий, планировать сети ЖКХ, дороги и прочее. Нуждающимся регионам ведомство предоставит субсидирование в рамках спецпрограмм», — отмечают застройщики в интервью «Известиями». Собеседники издания подчеркивают, что общий реестр земельных участков и конкретные планы развития территорий позволит бизнесу строить быстрее. Появление единого оператора также может привести к снижению стоимости малоэтажного жилья. Сейчас в стране взят курс на стимулирование переезда жителей многоэтажек в собственные дома. Об этом шла речь на встрече президента России Владимира Путина с главой Минстроя Иреком Файзуллиным 14 ноября. В Госдуме предложили бесплатно выдавать землю для семей после 10 лет брака. По словам лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, нововведение поспособствует переходу от урбанизации мегаполисов к развитию современной загородной малоэтажной застройки, передает «Национальная служба новостей». При этом сами россияне стали чаще интересоваться покупкой земли для строительства жилья за чертой города, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В РФ планируют создать единого оператора, который будет отвечать за строительство частных домов. Ведомство будет решать вопросы комплексной застройки, планировки сетей ЖКХ, дорог и другой инфраструктуры. Соответствующий проект представил Общественный совет при Минстрое, передают застройщики, знакомые с инициативой. «В России может появиться единый оператор стройки частных домов в малоэтажных поселков. Структура будет централизованно решать вопросы комплексной застройки территорий, планировать сети ЖКХ, дороги и прочее. Нуждающимся регионам ведомство предоставит субсидирование в рамках спецпрограмм», — отмечают застройщики в интервью «Известиями». Собеседники издания подчеркивают, что общий реестр земельных участков и конкретные планы развития территорий позволит бизнесу строить быстрее. Появление единого оператора также может привести к снижению стоимости малоэтажного жилья. Сейчас в стране взят курс на стимулирование переезда жителей многоэтажек в собственные дома. Об этом шла речь на встрече президента России Владимира Путина с главой Минстроя Иреком Файзуллиным 14 ноября. В Госдуме предложили бесплатно выдавать землю для семей после 10 лет брака. По словам лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, нововведение поспособствует переходу от урбанизации мегаполисов к развитию современной загородной малоэтажной застройки, передает «Национальная служба новостей». При этом сами россияне стали чаще интересоваться покупкой земли для строительства жилья за чертой города, сообщает RT.