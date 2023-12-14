В РФ появится единый оператор стройки частного жилья

В РФ планируют создать единого оператора, который будет отвечать за строительство частных домов. Ведомство будет решать вопросы комплексной застройки, планировки сетей ЖКХ, дорог и другой инфраструктуры. Соответствующий проект представил Общественный совет при Минстрое, передают застройщики, знакомые с инициативой.
«В России может появиться единый оператор стройки частных домов в малоэтажных поселков. Структура будет централизованно решать вопросы комплексной застройки территорий, планировать сети ЖКХ, дороги и прочее. Нуждающимся регионам ведомство предоставит субсидирование в рамках спецпрограмм», — отмечают застройщики в интервью «Известиями».
Собеседники издания подчеркивают, что общий реестр земельных участков и конкретные планы развития территорий позволит бизнесу строить быстрее. Появление единого оператора также может привести к снижению стоимости малоэтажного жилья.
Сейчас в стране взят курс на стимулирование переезда жителей многоэтажек в собственные дома. Об этом шла речь на встрече президента России Владимира Путина с главой Минстроя Иреком Файзуллиным 14 ноября. В Госдуме предложили бесплатно выдавать землю для семей после 10 лет брака. По словам лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, нововведение поспособствует переходу от урбанизации мегаполисов к развитию современной загородной малоэтажной застройки, передает «Национальная служба новостей». При этом сами россияне стали чаще интересоваться покупкой земли для строительства жилья за чертой города, сообщает RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.