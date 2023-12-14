Айтишник рассказал уральцам, как не попасться на уловки мошенников в интернете

Эксперт в IT Денис Гойденко: мошенники часто используют психологические приемы

15 декабря 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Большая часть взломов происходит из-за невнимательности пользователя, считает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU При общении с потенциальным мошенником необходимо обдумывать каждое действие, а также не вестись на психологические уловки. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал руководитель отдела реагирования на угрозы ИБ экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Гойденко. «Универсальный совет для жителей Урала и в целом для россиян один, и он самый главный — подумать перед нажатием на ссылку или кнопку, а также перед ответом какому-либо человеку. Не стоит торопиться, так как 99% взломов проиcходят из-за невнимательности. Стоит понять, что не бывает беспричинных проблем с данными», — пояснил Гойденко. Как правило, после нажатия на ссылку злоумышленника человека перекидывает на фишинговую страницу, через которую происходит взлом. По словам собеседника агентства, мошенники зачастую пытаются поймать своих жертв через психологические приемы, когда они просят оказать услугу быстро, пытаясь заставить пользователя не задумываться о своих действиях. «В такие моменты люди могут делать на автомате вещи, о которых их просит мошенник», — сказал эксперт по кибербезопасности. В ходе беседы Денис Гойденко вспомнил один из случаев, когда попытались обмануть его. «Раскусил мошенника еще на первых секундах разговора, но решил с ним поиграть. В итоге наш диалог закончился на 40-й минуте, когда собеседник устал мне объяснять одни и те же вещи по несколько раз и сдался», — поделился он. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области выросло количество кибератак на предприятия государственного сектора и компании, обеспечивающие развитие критически-важной инфраструктуры. Также наиболее уязвимыми к DDoS-атакам и веб-атакам стали сферы образования и медицины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При общении с потенциальным мошенником необходимо обдумывать каждое действие, а также не вестись на психологические уловки. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал руководитель отдела реагирования на угрозы ИБ экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Гойденко. «Универсальный совет для жителей Урала и в целом для россиян один, и он самый главный — подумать перед нажатием на ссылку или кнопку, а также перед ответом какому-либо человеку. Не стоит торопиться, так как 99% взломов проиcходят из-за невнимательности. Стоит понять, что не бывает беспричинных проблем с данными», — пояснил Гойденко. Как правило, после нажатия на ссылку злоумышленника человека перекидывает на фишинговую страницу, через которую происходит взлом. По словам собеседника агентства, мошенники зачастую пытаются поймать своих жертв через психологические приемы, когда они просят оказать услугу быстро, пытаясь заставить пользователя не задумываться о своих действиях. «В такие моменты люди могут делать на автомате вещи, о которых их просит мошенник», — сказал эксперт по кибербезопасности. В ходе беседы Денис Гойденко вспомнил один из случаев, когда попытались обмануть его. «Раскусил мошенника еще на первых секундах разговора, но решил с ним поиграть. В итоге наш диалог закончился на 40-й минуте, когда собеседник устал мне объяснять одни и те же вещи по несколько раз и сдался», — поделился он. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области выросло количество кибератак на предприятия государственного сектора и компании, обеспечивающие развитие критически-важной инфраструктуры. Также наиболее уязвимыми к DDoS-атакам и веб-атакам стали сферы образования и медицины.