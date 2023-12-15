Фанаты сербского клуба спели «Катюшу» во время матча ЛЧ

15 декабря 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Болельщики сербского клуба спели «Катюшу» во время матча ЛЧ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Болельщики сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» исполнили военную советскую песню «Катюша» во время матча лиги чемпионов. Фанаты клуба также выкрикивали, что сербы и русские — братья. «Болельщики сербской «Црвены Звезды» исполнили песню «Катюша» во время матча с английским «Манчестер Сити», — сообщил Sport24 . Там добавили, что во время игры поклонники скандировали «Сербы и русские: братья навек». Сербские фанаты уже не в первый раз исполняют песню «Катюша». В 2022 году они также спели ее во время матча с футбольным клубом «Новы Пазар».

Болельщики сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» исполнили военную советскую песню «Катюша» во время матча лиги чемпионов. Фанаты клуба также выкрикивали, что сербы и русские — братья. «Болельщики сербской «Црвены Звезды» исполнили песню «Катюша» во время матча с английским «Манчестер Сити», — сообщил Sport24. Там добавили, что во время игры поклонники скандировали «Сербы и русские: братья навек». Сербские фанаты уже не в первый раз исполняют песню «Катюша». В 2022 году они также спели ее во время матча с футбольным клубом «Новы Пазар».