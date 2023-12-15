Фанаты сербского клуба спели «Катюшу» во время матча ЛЧ

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Болельщики сербского клуба спели «Катюшу» во время матча ЛЧ Фото:

Болельщики сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» исполнили военную советскую песню «Катюша» во время матча лиги чемпионов. Фанаты клуба также выкрикивали, что сербы и русские — братья.

«Болельщики сербской «Црвены Звезды» исполнили песню «Катюша» во время матча с английским «Манчестер Сити», — сообщил Sport24. Там добавили, что во время игры поклонники скандировали «Сербы и русские: братья навек».

Сербские фанаты уже не в первый раз исполняют песню «Катюша». В 2022 году они также спели ее во время матча с футбольным клубом «Новы Пазар».

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Болельщики сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» исполнили военную советскую песню «Катюша» во время матча лиги чемпионов. Фанаты клуба также выкрикивали, что сербы и русские — братья. «Болельщики сербской «Црвены Звезды» исполнили песню «Катюша» во время матча с английским «Манчестер Сити», — сообщил Sport24. Там добавили, что во время игры поклонники скандировали «Сербы и русские: братья навек». Сербские фанаты уже не в первый раз исполняют песню «Катюша». В 2022 году они также спели ее во время матча с футбольным клубом «Новы Пазар».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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