Фанаты сербского клуба спели «Катюшу» во время матча ЛЧ

Болельщики сербского клуба спели «Катюшу» во время матча ЛЧ
Болельщики сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» исполнили военную советскую песню «Катюша» во время матча лиги чемпионов. Фанаты клуба также выкрикивали, что сербы и русские — братья.
«Болельщики сербской «Црвены Звезды» исполнили песню «Катюша» во время матча с английским «Манчестер Сити», — сообщил
Сербские фанаты уже не в первый раз исполняют песню «Катюша». В 2022 году они также спели ее во время матча с футбольным клубом «Новы Пазар».
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