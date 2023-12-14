14 декабря 2023

В Челябинске отменят 19-й трамвай, еще четыре изменят свой маршрут

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск, общественный транспорт, трамвайное депо, электротранспорт, городской электротранспорт, новый трамвай
Будет закрыто движение трамваев от кольца «Першино» до Монтажников Фото:

В Челябинске с 22 часов с 15 по 18 декабря из-за ремонта закрывается движение трамваев от кольца «Першино» до Монтажников. На это время 19-й трамвай отменят, а трамваи №№3, 14, 18 и 20 изменят свой маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Трамвай 19-й временно отменяется, а №3, 14, 18, 20 направим до кольца „Першино“. С 22 часов 15 декабря до 5 утра 18 декабря закрывается движение трамваев от кольца „Першино“ до Монтажников», — сообщили в ведомстве.

Челябинцам в это время рекомендовали пользоваться альтернативными видами транспорта. В это время можно воспользоваться автобусами №№15, 31, 41, 47 и 71, троллейбусами №7 и №14, а также трамваем №9.

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В Челябинске с 22 часов с 15 по 18 декабря из-за ремонта закрывается движение трамваев от кольца «Першино» до Монтажников. На это время 19-й трамвай отменят, а трамваи №№3, 14, 18 и 20 изменят свой маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «Трамвай 19-й временно отменяется, а №3, 14, 18, 20 направим до кольца „Першино“. С 22 часов 15 декабря до 5 утра 18 декабря закрывается движение трамваев от кольца „Першино“ до Монтажников», — сообщили в ведомстве. Челябинцам в это время рекомендовали пользоваться альтернативными видами транспорта. В это время можно воспользоваться автобусами №№15, 31, 41, 47 и 71, троллейбусами №7 и №14, а также трамваем №9.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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