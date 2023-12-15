Италия убедила Орбана не препятствовать переговорам о членстве Украины в ЕС

16 декабря 2023 в 03:37 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан покинул зал, следуя «согласованной с Джорджа Мелони стратегии» Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Benko Vivien Cher Премьер-министр Италии Джорджа Мелони убедила венгерского премьер-министра Виктора Орбана не препятствовать переговорам о членстве Украины и Молдавии в ЕС. Об этом сообщает итальянская газета Libero. «Орбан в конце концов решил не препятствовать и покинул зал, но важнейшую роль сыграла Мелони, которая провела с ним встречу перед началом саммита», — говорится в материале газеты. Уточняется, что Виктор Орбан покинул зал, следуя «согласованной с Мелони стратегии». Саммит Евросоюза проходил с 14 по 15 декабря в Брюсселе. Виктор Орбан был намерен блокировать европейскую помощь Украине и застопорить вопрос о членстве Украины в ЕС, сообщает «Царьград».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони убедила венгерского премьер-министра Виктора Орбана не препятствовать переговорам о членстве Украины и Молдавии в ЕС. Об этом сообщает итальянская газета Libero. «Орбан в конце концов решил не препятствовать и покинул зал, но важнейшую роль сыграла Мелони, которая провела с ним встречу перед началом саммита», — говорится в материале газеты. Уточняется, что Виктор Орбан покинул зал, следуя «согласованной с Мелони стратегии». Саммит Евросоюза проходил с 14 по 15 декабря в Брюсселе. Виктор Орбан был намерен блокировать европейскую помощь Украине и застопорить вопрос о членстве Украины в ЕС, сообщает «Царьград».