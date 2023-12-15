15 декабря 2023

Италия убедила Орбана не препятствовать переговорам о членстве Украины в ЕС

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Виктор Орбан покинул зал, следуя «согласованной с Джорджа Мелони стратегии» Фото:

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони убедила венгерского премьер-министра Виктора Орбана не препятствовать переговорам о членстве Украины и Молдавии в ЕС. Об этом сообщает итальянская газета Libero.

«Орбан в конце концов решил не препятствовать и покинул зал, но важнейшую роль сыграла Мелони, которая провела с ним встречу перед началом саммита», — говорится в материале газеты. Уточняется, что Виктор Орбан покинул зал, следуя «согласованной с Мелони стратегии».

Саммит Евросоюза проходил с 14 по 15 декабря в Брюсселе. Виктор Орбан был намерен блокировать европейскую помощь Украине и застопорить вопрос о членстве Украины в ЕС, сообщает «Царьград».

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони убедила венгерского премьер-министра Виктора Орбана не препятствовать переговорам о членстве Украины и Молдавии в ЕС. Об этом сообщает итальянская газета Libero. «Орбан в конце концов решил не препятствовать и покинул зал, но важнейшую роль сыграла Мелони, которая провела с ним встречу перед началом саммита», — говорится в материале газеты. Уточняется, что Виктор Орбан покинул зал, следуя «согласованной с Мелони стратегии». Саммит Евросоюза проходил с 14 по 15 декабря в Брюсселе. Виктор Орбан был намерен блокировать европейскую помощь Украине и застопорить вопрос о членстве Украины в ЕС, сообщает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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