В числе мероприятий квизы, мастер-классы, вечеринки и кулинарные вечера Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

Заведения Челябинска начали оглашать расписание мероприятий на новогодние праздники с 1 по 8 января. Согласно подборке URA.RU, в первую неделю 2024 года челябинцев приглашают на мастер-классы, «похмельные» вечеринки и выставки.

Развлекательные шоу и вечеринки

«Похмельные» вечеринки начнутся в ресторане «Максимилианс». С 1 по 6 января гостей будут встречать ведущие в медицинских костюмах и Дед Мороз. Кроме шоу обещают живую музыку и активные развлечения. За вход просят 350 рублей, кухня и напитки оплачиваются отдельно.

Организатор викторин «Мозгобойня» 3 января устраивает игру-караоке «Туц Туц Похмельный» в «ПМ» баре. Игру «Выпи-воки» по видам алкоголя и его упоминанию в литературе, кино и музыке проведут 5 января в ресторане «Брудершафт». Стоимость билета на одно мероприятие — 400 рублей.

В пивном ресторане Paulaner Brauhaus с 5 по 7 января пройдут вечера живой музыки. В программе вокал от Gela, скрипка и выступление кавер-группы «Братья Енотовы». Артисты выступят в разные праздничные дни.

Приобщиться к искусству

В музее изобразительных искусств 6 января пройдет лекция «Импрессионизм в фокусе». Искусствовед расскажет о связи фотографий и импрессионизма. Стоимость входа — от 400 до 600 рублей. Там же 7 января пройдет мастер-класс по акварели: гостей обучат базовым навыкам и техникам. Цена посещения — от 600 рублей.

В гончарной студии «Колокол» 6 и 7 января пройдут занятия по лепке ваз в форме женского и мужского тела. В эти же дни можно посетить мастер-классы по посуде. За билет просят от 1,9 до 2,3 тысячи рублей.

Кулинарные вечера

Международный ужин пройдет 5 января в кулинарной студии «Пармезан». Гостей научат готовить нисуаз с тунцом, свинину в соусе терияки с ананасами и брауни. В Рождество, 7 января, там представят салат с обжаренной брынзой, судака в польском соусе и крем-брюле. За вход просят 1850 рублей.

В студии «Базилик» 6 и 7 января проведут мастер-классы по теплому картофельному салату, пеппер-стейку в коньячном соусе и маффинам с добавлением стаута. В Рождество покажут рецепт салата с хурмой и мягким сыром, индейки по-кельтски и мандаринового кекса. Стоимость посещения установили в две тысячи рублей.

Активный отдых

В новогодние праздники будет работать картинг на льду. Компания Time4kart установила цену в 700 рублей за 10 минут катания. База отдыха «Боярская станица» открыла катания на снегоходах по озеру. Стоимость начинается от полутора тысяч рублей за 15 минут. На Первом озере предлагают катания на тюбингах стоимостью 300 рублей за час.

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