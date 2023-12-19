19 декабря 2023

Челябинцы передадут на фронт конфискованный таможенниками сахар. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по дополнительному образованию от администрации Екатеринбурга. Екатеринбург, сахар рафинад, кусковой сахар
Бойцы получат свыше тонны сахара Фото:
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Челябинские таможенники передали представителям исполкома регионального народного фронта в регионе более тонны конфискованного сахара. Те, в свою очередь, передадут его в воинские части, принимающие участие в СВО, сообщили URA.RU 20 декабря в пресс-службе Челябинской таможни.

«Челябинская таможня не в первый раз взаимодействует с челябинским отделением движения «Народный фронт «За Россию». Благодаря принятому Федеральной таможенной службой решению о безвозмездной передаче сахара, обеспечивается покрытие имеющейся потребности в данном товаре», — передает слова начальника Челябинской таможни Михаила Пономарева пресс-служба ведомства.

По словам координатора исполкома Народного фронта в Челябинской области Анастасии Елизаровой, весь сахар будет направлен в воинские подразделения, участвующие в специальной военной операции, где служат южноуральские бойцы. Он отметила, что имеющийся опыт позволяет им увеличивать объем гуманитарных миссий.

Бойцам отправят свыше тонны сахара
Бойцам отправят свыше тонны сахара
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Челябинские таможенники передали представителям исполкома регионального народного фронта в регионе более тонны конфискованного сахара. Те, в свою очередь, передадут его в воинские части, принимающие участие в СВО, сообщили URA.RU 20 декабря в пресс-службе Челябинской таможни. «Челябинская таможня не в первый раз взаимодействует с челябинским отделением движения «Народный фронт «За Россию». Благодаря принятому Федеральной таможенной службой решению о безвозмездной передаче сахара, обеспечивается покрытие имеющейся потребности в данном товаре», — передает слова начальника Челябинской таможни Михаила Пономарева пресс-служба ведомства. По словам координатора исполкома Народного фронта в Челябинской области Анастасии Елизаровой, весь сахар будет направлен в воинские подразделения, участвующие в специальной военной операции, где служат южноуральские бойцы. Он отметила, что имеющийся опыт позволяет им увеличивать объем гуманитарных миссий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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