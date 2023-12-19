Челябинские таможенники передали представителям исполкома регионального народного фронта в регионе более тонны конфискованного сахара. Те, в свою очередь, передадут его в воинские части, принимающие участие в СВО, сообщили URA.RU 20 декабря в пресс-службе Челябинской таможни.
«Челябинская таможня не в первый раз взаимодействует с челябинским отделением движения «Народный фронт «За Россию». Благодаря принятому Федеральной таможенной службой решению о безвозмездной передаче сахара, обеспечивается покрытие имеющейся потребности в данном товаре», — передает слова начальника Челябинской таможни Михаила Пономарева пресс-служба ведомства.
По словам координатора исполкома Народного фронта в Челябинской области Анастасии Елизаровой, весь сахар будет направлен в воинские подразделения, участвующие в специальной военной операции, где служат южноуральские бойцы. Он отметила, что имеющийся опыт позволяет им увеличивать объем гуманитарных миссий.
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