Общество Здоровье Свердловские врачи спасли новорожденную девочку с редкой аномалией. Фото 20 декабря 2023 в 11:51 Размер текста - 17 + Коррекцию провели хирурги ОДКБ Владислав Чудаков и Дарья Суенкова Фото: Анна Майорова © URA.RU Хирурги Областной детской клинической больницы (ОДКБ) успешно провели операцию новорожденной девочке с редким пороком. У малышки обнаружили мультикистозную дисплазию почек еще в утробе матери. Хирургическое вмешательство провели на восьмые сутки жизни ребенка. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Еще на этапе внутриутробного развития малышки диагностировали у нее опасную патологию. Мультикистозная дисплазия почек — аномалия, при которой почечная ткань полностью замещена кистозными полостями. Данная патология встречается у одного на тысячу новорожденных. У пациентки почка была увеличена в два раза и достигала 10 сантиметров», — говорится в сообщении ДИПа. Вмешательство провели через небольшие разрезы на передней брюшной стенке. «Сложность заключалась в том, что вес крохи составлял всего 3,5 килограмма, а диапазон любого движения хирурга был ограничен двумя миллиметрами. Операция длилась три часа и завершилась благополучно», — отметили в ДИПе. URA.RU уже сообщало о том, что в Екатеринбурге медики удалили опухоль трехлетней девочке. В головном мозге у ребенка образовалась гематома размером с грецкий орех. Операцию провели в Городской клинической больнице №40. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Хирурги Областной детской клинической больницы (ОДКБ) успешно провели операцию новорожденной девочке с редким пороком. У малышки обнаружили мультикистозную дисплазию почек еще в утробе матери. Хирургическое вмешательство провели на восьмые сутки жизни ребенка. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Еще на этапе внутриутробного развития малышки диагностировали у нее опасную патологию. Мультикистозная дисплазия почек — аномалия, при которой почечная ткань полностью замещена кистозными полостями. Данная патология встречается у одного на тысячу новорожденных. У пациентки почка была увеличена в два раза и достигала 10 сантиметров», — говорится в сообщении ДИПа. Вмешательство провели через небольшие разрезы на передней брюшной стенке. «Сложность заключалась в том, что вес крохи составлял всего 3,5 килограмма, а диапазон любого движения хирурга был ограничен двумя миллиметрами. Операция длилась три часа и завершилась благополучно», — отметили в ДИПе. URA.RU уже сообщало о том, что в Екатеринбурге медики удалили опухоль трехлетней девочке. В головном мозге у ребенка образовалась гематома размером с грецкий орех. Операцию провели в Городской клинической больнице №40. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям