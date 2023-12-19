19 декабря 2023

Свердловские врачи спасли новорожденную девочку с редкой аномалией. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового операционного метода по восстановлению слуха у детей. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, хирурги, медицина, хирургическое отделение, медики
Коррекцию провели хирурги ОДКБ Владислав Чудаков и Дарья Суенкова Фото:

Хирурги Областной детской клинической больницы (ОДКБ) успешно провели операцию новорожденной девочке с редким пороком. У малышки обнаружили мультикистозную дисплазию почек еще в утробе матери. Хирургическое вмешательство провели на восьмые сутки жизни ребенка. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Еще на этапе внутриутробного развития малышки диагностировали у нее опасную патологию. Мультикистозная дисплазия почек — аномалия, при которой почечная ткань полностью замещена кистозными полостями. Данная патология встречается у одного на тысячу новорожденных. У пациентки почка была увеличена в два раза и достигала 10 сантиметров», — говорится в сообщении ДИПа.

Вмешательство провели через небольшие разрезы на передней брюшной стенке. «Сложность заключалась в том, что вес крохи составлял всего 3,5 килограмма, а диапазон любого движения хирурга был ограничен двумя миллиметрами. Операция длилась три часа и завершилась благополучно», — отметили в ДИПе.

URA.RU уже сообщало о том, что в Екатеринбурге медики удалили опухоль трехлетней девочке. В головном мозге у ребенка образовалась гематома размером с грецкий орех. Операцию провели в Городской клинической больнице №40.

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Хирурги Областной детской клинической больницы (ОДКБ) успешно провели операцию новорожденной девочке с редким пороком. У малышки обнаружили мультикистозную дисплазию почек еще в утробе матери. Хирургическое вмешательство провели на восьмые сутки жизни ребенка. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Еще на этапе внутриутробного развития малышки диагностировали у нее опасную патологию. Мультикистозная дисплазия почек — аномалия, при которой почечная ткань полностью замещена кистозными полостями. Данная патология встречается у одного на тысячу новорожденных. У пациентки почка была увеличена в два раза и достигала 10 сантиметров», — говорится в сообщении ДИПа. Вмешательство провели через небольшие разрезы на передней брюшной стенке. «Сложность заключалась в том, что вес крохи составлял всего 3,5 килограмма, а диапазон любого движения хирурга был ограничен двумя миллиметрами. Операция длилась три часа и завершилась благополучно», — отметили в ДИПе. URA.RU уже сообщало о том, что в Екатеринбурге медики удалили опухоль трехлетней девочке. В головном мозге у ребенка образовалась гематома размером с грецкий орех. Операцию провели в Городской клинической больнице №40.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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