Свердловский юрист просит Путина упразднить суды

Сергей Барсуков считает нецелесообразным содержать на деньги бюджета много судов Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Свердловский юрист Сергей Барсуков написал обращение к президенту Владимиру Путину с предложением об объединении трех судов — Каменска-Уральского и Каменского района — в один. Уралец аргументировал, что это сэкономит бюджетные средства и позволит быстрее решать дела людей. Барсуков объяснил и URA.RU свои соображения.

«На днях обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением об объединении трех судов в один: Красногорский районный и Синарский районный суды Каменска-Уральского и Каменский районный суд Свердловской области в один — Каменск-Уральский городской суд. Данный суд сможет обслуживать два муниципальных образования: город Каменск-Уральский и Каменский район. Это повысит работоспособность, откинет из своих стен лишних, сэкономит содержание и даст доступность и гласность работы судебной власти», — заявил Барсуков.

Он привел в примеры Белоярский районный суд, который поглотил городской суд Заречного и работает с большим успехом. Или межмуниципальный отдел полиции в Каменске-Уральском, который обслуживает и город, и Каменский район.

«Плодить чинуш для нас, простых налогоплательщиков, сегодня роскошь. В стране не то время, чтобы шиковать. Например, в двухэтажном здании Каменского районного суда трудятся по сути только председатель и судья, а ведь какие деньги из бюджета тратятся на содержание помещений», — рассуждает юрист. Аналогичное обращение он подготовил в адрес Верховного Суда России и некоторых других министерств и ведомств.

Сергей Барсуков — юрист с 15-летним стажем, чье имя известно и за пределами свердловского региона. За плечами у него — сотни выигранных дел, среди которых есть очень громкие. Например, дело о пытках сотрудников сотрудников УМВД Каменска-Уральского в отношении подростков.

Агентство следило за этой историей: чтобы выбить показания, полицейские били ребят специальным приспособлением, вывозили в лес, заставляли копать могилу, а 15-летнюю девочку пугали намеками с сексуальным подтекстом. Барсуков представлял интересы потерпевших и выиграл дело. Полицейские были уволены из органов и получили реальные сроки, а ОП-24, где происходили события, вовсе закрыли.

Также в практике Барсукова сотни выигранных дел в сфере защиты прав потребителей и по семейным делам. Он не проиграл ни одного дела о лишении родительских прав, а недавно, например, помог клиенту отсудить у авиакомпании «Уральские авиалинии» деньги за билеты на перенесенный рейс в Киргизию.