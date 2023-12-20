В Челябинске ждут продюсера сериала «Слово пацана» Табарчука

Дмитрий Табарчук готов пообщаться с челябинскими школьниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Продюсер сериала «Слово Пацана» Дмитрий Табарчук готов приехать в Челябинск после новогодних праздников. Об этом в социальных сетях 20 декабря сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, которая провела с Табарчуком телефонный разговор.

«Дмитрий сообщил, что готов в январе приехать в Челябинск и пообщаться на классных часах с детьми и педагогами его родной 45-й школы. Я, в свою очередь, готова встретиться с ребятами из 12-й школы, где когда-то училась», — написала Гехт в своем telegram-канале.

По словам Гехт, сейчас сериал оказывает на молодежь колоссальное влияние. Они, подобно героям кинокартины, начинают сбиваться в группы. Она отметила, что с детьми надо разговаривать. И не только о сериале, но и о жизни. Необходимо, чтобы ребенок доверял родителям, мог рассказать все свои переживания. Чтобы проработать все эти аспекты надо уделять детям больше времени.

Ранее Гехт, посмотрев сериал, предложила обсудить в школах с учениками прошлое. По ее мнению, это можно сделать на уроках «Разговоры о важном». Гехт отметила, что к ней обратились вице-мэры, которые сообщили, что фильм стал мотивацией для объединения в группы. Вице-губернатор заявила, что в сериале есть положительные моменты, примеры настоящей дружбы и верности слову.