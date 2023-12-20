В Екатеринбурге подвели итоги сысертской арт-резиденции

Такие ковры могут появиться в тираже, если найдут отклик у публики Фото: Илья Московец © URA.RU

Художники со всей России приехали в арт-резиденцию в Сысерть (Свердловская область), чтобы придумать предметы, которые могут стать тиражным искусством и коллекционным дизайном. По итогу они пришли к тому, что у покупателей могут пользоваться популярностью украшения «с гнильцой», ковры с известными советскими мультперсонажами и шизоаналитические карты. На подведении итогов творческой лаборатории побывал корреспондент URA.RU.

Арт-резиденция «Вещь не в себе» проходила в Сысерти с 10 по 21 декабря. За это время 10 дизайнеров и стрит-арт артистов придумали и воплотили в жизнь несколько предметов искусств, которые имеют шанс попасть в широкий тираж. Например, Antonia Lev — автор работы «Богиня Любви», созданной в рамках партизанского фестиваля «Карт-бланш» — создала шизоаналитические карты. Она основывалась на научных работах Жиля Делеза и Феликса Гваттари, которые критиковали существующие психоаналитические школы. Другой участник «Карт-бланша», Илья Мозги, решил переосмыслить свою работу на Уралмаше от 2021 года и создал вазу в виде заводской трубы.

Оригинально к вопросу искусства подошел московский художник Петя Мартюк, который придумал ковры с лицами мультперсонажей — Крокодила Гены и волка из «Ну, погоди!». От него не стала отставать художница Оксана Кувалдина, придумавшая украшения «с гнильцой». По ее мнению, будет свежо использовать в искусстве неприглядные образы с плесенью, что совсем не характерно для сферы красоты.

Команда «Крепкий палец» создала статуэтки для благовоний и переводные украшения для посуды. Переосмыслить предназначение советских одеял решила арт-директор лаборатории «Антихрупкость» Алина Рахматулина — она предлагает использовать старые вещи для пошива корсетов, варежек и сумок.

Художница NEJI201 создать журнальный столик и синее зеркало, которое назвала «Синим омутом». Михаил Калегин решил вспомнить, как создавались клумбы из старых шин, он предлагает пустить в широкое производство горшки в виде покрышек или лебедя. Также Иван Серый решил представить сигнальное зеркало, а Степан Айфо — подвесные витражи, которые можно поместить на окне, а они в солнечную погоду будут давать блики.