21 декабря 2023

В Челябинской области ВИЧ начали выявлять у 80-летних пациентов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионеры. Челябинск, пенсионерка, старики, пенсионеры, седина
В Челябинской области стали выявлять 80-летних носителей вирус иммунодефицита Фото:

В Челябинской области выявили 80-летних носителей вирус иммунодефицита (ВИЧ). Об этом 22 декабря сообщила заведующая отделом профилактики областного СПИД-центра Наталья Кущева, передает корреспондент URA.RU.

«С начала года в Челябинской области выявлено 1700 новых случаев заболеваемости ВИЧ. В регионе выявляются и 80-летние носители вируса», — передает слова Кущевой корреспондент URA.RU с пресс-конференции на базе холдинга «Гранада-пресс».

Кущева отметила, что УрФО остается самым пораженным вирусом округом. В регионе при этом заболеваемость ВИЧ больше всего наблюдается в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Еманжелинске и Верхнем Уфалее.

В Челябинской области на учете стоит 31 820 заболевших, только 26 тысяч из них проходят терапию. Притом лечение от ВИЧ бесплатное, а перебоев поставок лекарств в регионе не было. Кущева уточнила, что за девять месяцев в Челябинской области от иммунодефицита погибло 394 человека. Средний возраст ушедших из жизни — 41 год.

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В Челябинской области выявили 80-летних носителей вирус иммунодефицита (ВИЧ). Об этом 22 декабря сообщила заведующая отделом профилактики областного СПИД-центра Наталья Кущева, передает корреспондент URA.RU. «С начала года в Челябинской области выявлено 1700 новых случаев заболеваемости ВИЧ. В регионе выявляются и 80-летние носители вируса», — передает слова Кущевой корреспондент URA.RU с пресс-конференции на базе холдинга «Гранада-пресс». Кущева отметила, что УрФО остается самым пораженным вирусом округом. В регионе при этом заболеваемость ВИЧ больше всего наблюдается в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Еманжелинске и Верхнем Уфалее. В Челябинской области на учете стоит 31 820 заболевших, только 26 тысяч из них проходят терапию. Притом лечение от ВИЧ бесплатное, а перебоев поставок лекарств в регионе не было. Кущева уточнила, что за девять месяцев в Челябинской области от иммунодефицита погибло 394 человека. Средний возраст ушедших из жизни — 41 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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