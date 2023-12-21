В Челябинской области ВИЧ начали выявлять у 80-летних пациентов

В Челябинской области выявили 80-летних носителей вирус иммунодефицита (ВИЧ). Об этом 22 декабря сообщила заведующая отделом профилактики областного СПИД-центра Наталья Кущева, передает корреспондент URA.RU.
«С начала года в Челябинской области выявлено 1700 новых случаев заболеваемости ВИЧ. В регионе выявляются и 80-летние носители вируса», — передает слова Кущевой корреспондент URA.RU с пресс-конференции на базе холдинга «Гранада-пресс».
Кущева отметила, что УрФО остается самым пораженным вирусом округом. В регионе при этом заболеваемость ВИЧ больше всего наблюдается в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Еманжелинске и Верхнем Уфалее.
В Челябинской области на учете стоит 31 820 заболевших, только 26 тысяч из них проходят терапию. Притом лечение от ВИЧ бесплатное, а перебоев поставок лекарств в регионе не было. Кущева уточнила, что за девять месяцев в Челябинской области от иммунодефицита погибло 394 человека. Средний возраст ушедших из жизни — 41 год.
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