В Челябинской области ВИЧ начали выявлять у 80-летних пациентов

22 декабря 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

В Челябинской области стали выявлять 80-летних носителей вирус иммунодефицита Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области выявили 80-летних носителей вирус иммунодефицита (ВИЧ). Об этом 22 декабря сообщила заведующая отделом профилактики областного СПИД-центра Наталья Кущева, передает корреспондент URA.RU. «С начала года в Челябинской области выявлено 1700 новых случаев заболеваемости ВИЧ. В регионе выявляются и 80-летние носители вируса», — передает слова Кущевой корреспондент URA.RU с пресс-конференции на базе холдинга «Гранада-пресс». Кущева отметила, что УрФО остается самым пораженным вирусом округом. В регионе при этом заболеваемость ВИЧ больше всего наблюдается в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Еманжелинске и Верхнем Уфалее. В Челябинской области на учете стоит 31 820 заболевших, только 26 тысяч из них проходят терапию. Притом лечение от ВИЧ бесплатное, а перебоев поставок лекарств в регионе не было. Кущева уточнила, что за девять месяцев в Челябинской области от иммунодефицита погибло 394 человека. Средний возраст ушедших из жизни — 41 год.

В Челябинской области выявили 80-летних носителей вирус иммунодефицита (ВИЧ). Об этом 22 декабря сообщила заведующая отделом профилактики областного СПИД-центра Наталья Кущева, передает корреспондент URA.RU. «С начала года в Челябинской области выявлено 1700 новых случаев заболеваемости ВИЧ. В регионе выявляются и 80-летние носители вируса», — передает слова Кущевой корреспондент URA.RU с пресс-конференции на базе холдинга «Гранада-пресс». Кущева отметила, что УрФО остается самым пораженным вирусом округом. В регионе при этом заболеваемость ВИЧ больше всего наблюдается в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Еманжелинске и Верхнем Уфалее. В Челябинской области на учете стоит 31 820 заболевших, только 26 тысяч из них проходят терапию. Притом лечение от ВИЧ бесплатное, а перебоев поставок лекарств в регионе не было. Кущева уточнила, что за девять месяцев в Челябинской области от иммунодефицита погибло 394 человека. Средний возраст ушедших из жизни — 41 год.